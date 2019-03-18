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Türkiye AB ile ticaret fazlası verdi

Ocak ayında Türkiye'nin AB'den ithalatı 2.7 milyar euro gerilerken, AB'ye ihracatı 300 milyon dolar arttı.

AA | 18.03.2019 - 14:28..
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin ocak ayı uluslararası ticaret verilerini yayınladı.

Buna göre, geçen yılın ocak ayında 7.7 milyar euro olan Türkiye'nin AB'den ithalatı, 2019'un aynı döneminde 5 milyar euroya geriledi.

2018'in ilk ayında 6.5 milyar euro seviyesinde olan Türkiye'nin AB'ye ihracatı ise bu yılın ocak döneminde 6.8 milyar euroya yükseldi.

GEÇEN YIL AÇIK VERMİŞTİ

Böylece 2018'in ocak ayında 1.2 milyar euro ticaret açığı veren Türkiye, bu yılın ocak ayında 1 milyar 797 milyon euroluk ticaret fazlası gerçekleştirdi.

Türkiye AB ile ticaret fazlası verdi

Türkiye'nin AB üyesi ülkelerle ticaretinde Ağustos 2018'den itibaren fazla verildi. Türkiye'nin ticaret fazlası ağustosta 740.7 milyon euro, eylülde 462.9 milyon euro, ekimde 1 milyar 749.5 milyon euro, kasımda 1 milyar 499 milyon euro ve aralıkta 794.2 milyon euro oldu.

EURO BÖLGESİ TİCARET FAZLASI VERDİ

Euro Bölgesi'nin ocak ayında toplam ihracatı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 183.4 milyar euroya, ithalatı da yüzde 3,4 yükselerek 181.8 milyar euro seviyesine çıktı. Böylece Euro Bölgesi, söz konusu dönemde yaklaşık 1.5 milyar euroluk ticaret fazlasına ulaştı.

AB'DEN TİCARET AÇIĞI

Söz konusu dönemde AB'nin toplam ihracatı önceki yılın ocak dönemine göre yüzde 2,1 yükselerek 153.6 milyar euroya, ithalatı da yüzde 3,9 artarak 178.5 milyar euroya ulaştı. AB, ocak döneminde 24.9 milyar euro ticaret açığı verdi.

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