Türkiye geri dönüşümde ilk sırada

Avrupa İstatistik Ofisi, AB ülkelerinin 2018 yılı dönüştürülebilir atık ithalat ve ihracat verilerini yayınladı.

41 MİLYON TON ATIK İHRACATI

Buna göre, AB üyesi 28 ülke, geçen yıl toplam 16,6 milyar euroluk atık ihracatı, 11,2 milyar euroluk atık ithalatı gerçekleştirdi.

AB ülkelerinin söz konusu dönemde atık ihracatı 41,4 milyon ton, atık ithalatı ise 13,1 milyon ton oldu.

TÜRKİYE 13 MİLYON TON DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR ATIK İTHAL ETTİ

AB ülkelerinden dönüştürülebilir atık ithal eden ülkeler arasında ilk sırayı Türkiye aldı.

İKİNCİ SIRADA ÇİN VAR

Türkiye, 2018 yılında AB ülkelerinden yaklaşık 13 milyon ton dönüştürülebilir atık ithal etti. AB'den atık ithalatında Türkiye'yi en yakın 5,2 milyon tonla Çin, 4,7 milyon tonla Hindistan, 2,2 milyon tonla Pakistan ve 1,9 milyon tonla Endonezya izledi.

AB'nin atık ithal ettiği ülkelerin başında 3 milyon tonla Norveç yer aldı. Norveç'i, 2,5 milyon tonla İsviçre ve 2,1 milyon tonla ABD takip etti.