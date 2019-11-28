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Türkiye ile Libya artık Akdeniz'de komşu

Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakata göre, iki ülke Akdeniz'de komşu oldu.

AA & Ensonhaber | 28.11.2019 - 10:04..
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Türkiye ile Libya artık Akdeniz'de komşu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanLibya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile dün akşam Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi.

İKİ MUTABAKATA VARILDI

Görüşmede, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında, "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalandı.

Türkiye ile Libya artık Akdeniz'de komşu

AKDENİZ'DE KOMŞU OLDUK

Bu mutabakatlar neticesinde, Libya ile Akdeniz'deki komşuluğumuz tescillenmiş oldu. Ayrıca anlaşma, Girit Adası'nın doğusundaki haklarımızı da garanti altına almak için yeni bir adım.

Türkiye'nin Mavi Vatan olarak nitelendirdiği denizlerdeki varlığında, böylece yeni ve önemli bir adım atılmış oldıu.

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