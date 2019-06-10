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Türkiye, İzlanda'ya nota verdi

İzlanda'nın havalimanında ülkeye giriş yapmak için bekleyen milli futbolcularımıza yaptığı saygısızlığa, Türkiye sessiz kalmadı.

AA & Ensonhaber | 10.06.2019 - 10:16..
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Türkiye, İzlanda'ya nota verdi

Konya'dan özel uçakla Keflavik Havalimanı'na gelen milli takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletildi.

Milli oyuncuların, özel eşyalarının detaylı arandığı ve uzun süre pasaport kontrolünde tutulduğu öğrenildi.

Türkiye, İzlanda'ya nota verdi

TÜRKİYE SESSİZ KALMADI

Türkiye, milli oyunculara yapılan bu saygısızlığa sessiz kalmadı. İzlanda'ya, Norveç Büyükelçiliği aracılığıyla nota verildi.

Notada, A Milli Futbol Takımı'nın ülkeye girişi sırasında İzlandalı yetkililer tarafından uzun süre pasaport kontrolünde bekletilmesine, eşyalarının detaylı aranmasına ve milli futbolculara yönelik saygısız ve saldırgan tavırlara dikkat çekildi.

KINAMA VE EK GÜVENLİK TALEBİ

Notada, A Milli Futbol Takımı'na yönelik muamele kınandı ve ek güvenlik tedbirlerinin alınması talep edildi.

Ayrıca Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, Türkiye'nin rahatsızlığını vurgulamak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak üzere İzlanda'ya doğru yola çıktı.

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Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevüt Çavuşoğlu'nun, İzlandalı mevkidaşını arayacağı öğrenildi.

"GEREĞİNİ YAPACAĞIMIZDAN MİLLETİMİZİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Bakan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada "Milli Takımımızın İzlanda'da, havaalanında maruz kaldığı muamele diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın." dedi.

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