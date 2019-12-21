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Arap karikatürist Türkiye Libya anlaşmasının karikatürünü yaptı

Türkiye ve Libya arasında imzalanan anlaşmayı, Arap bir karikatürist kendi açısından yorumladı.

Haber Merkezi | 21.12.2019 - 03:24..
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Arap karikatürist Türkiye Libya anlaşmasının karikatürünü yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na imza attı.

Bu anlaşmayla, Türkiye'de Marmaris-Kaş hattı ile Libya'da Derne-Tobruk arası Münhasır Ekonomik Bölge ilan edildi.

YUNAN VE GÜNEY KIBRIS ARASINA SET ÇEKİLDİ

Böylelikle, Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında imzalanacak olan anlaşmanın sonucunda oluşacak deniz alanı kaybının önüne geçildi ve Türkiye'nin 41 bin kilometrekarelik alana hapsolması engellendi.

Belirlenen alanda balıkçılık faaliyetleri, petrol ve doğalgaz aramasında yetkili ülkeler Türkiye ile Libya olacak. Türkiye, bu alanda petrol ve doğalgaz sondajının ruhsatını verebilecek.

Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Fransa anlaşmaya karşı çıktı ve dünyanın çeşitli yerlerinden de tepki gösterenler oldu.

ANLAŞMA TÜM DÜNYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Anlaşma tüm dünyanın gündemine oturunca, karikatüristler de anlaşmayı yorumladıkları karikatürler yaptı.

Arap bir karikatürist kendi açısından Türkiye-Libya anlaşmasını yorumladığı karikatürü paylaştı.

Arap karikatürist Türkiye Libya anlaşmasının karikatürünü yaptı

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