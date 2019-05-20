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Türkiye mobil oyunlara 250 milyon dolar harcadı

Netmarble Türkiye Business Analisti Ezgi Temir, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin mobil oyunlara 250 milyon dolar harcadığını açıkladı.

AA | 20.05.2019 - 09:04..
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Son yıllarda gelişen akıllı telefon teknolojileri sayesinde yüksek grafikli mobil oyunları sık sık görüyoruz. Özellikle PUBG ve Fortnite gibi battle royale tarzı oyun sayısının artmasıyla mobil oyun pazarı da bir hayli kendini geliştirmiş durumda. Bunun farkında olan bazı akıllı telefon üreticileri ise oyun odaklı telefonlar piyasaya sürerek gelişen mobil oyun pazarından payını almak istiyor.

Netmarble Türkiye Business Analisti Ezgi Temir, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin mobil oyunlara 250 milyon dolar harcadığını belirterek, dünyadaki mobil oyun sektörünün 140 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

mobil oyun

İstanbul Teknik Üniversitesi Oyun Tasarlama ve Geliştirme Kulübü tarafından düzenlenen Oyun Geliştirme Günleri'ne katılan Temir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de dijital oyun geliştirmek için pek çok atılım olduğunu vurgulayarak, "Türkiye’de 250’yi geçkin stüdyo var. Bu stüdyolarda oturup dijital oyun yapıyorlar. Son zamanlarda oyun geliştirmeye dönük Bilgi Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinin sunmuş olduğu akademik programlar var. Biz Türkiye’nin dijital oyun sektöründe önemli bir potansiyeli olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKEY VE TAVLA OYUNLARI TERCİH EDİLİYOR

Türkiye'de mobilde en çok okey ve tavla gibi oyunların tercih edildiğini belirten Temir, "Bu oyunlar dışında dünyanın geri kalanında da ilgi gören strateji oyunları ve "casual" olarak isimlendirilen oyunlar da çokça tercih ediliyor. Özellikle halk arasında 'şeker patlatma' gibi isimleri olan bu oyunlar, hem fazla vakit almıyor hem de gün içerisinde hemen oynayıp kapatılabildiği için tercih ediliyor." şeklinde konuştu.

pubg

KORE VE ÇİN OYUN SEKTÖRÜNDE LİDER

Dünyada mobil oyun sektörünün 140 milyar dolara ulaşan dev bir bütçeye sahip olduğuna dikkati çeken Temir, "Herkesin bildiği gibi sektörün en büyük oyuncuları Kore ve Çin gibi Asya ülkeleri. Türkiye geçtiğimiz yıl mobil oyunlara 250 milyon dolar para harcadı. Bu da gösteriyor ki biz oyun oynamayı seven, oyunla vakit geçirmeyi seven bir kimliğe sahibiz." ifadelerini kullandı.

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