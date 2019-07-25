Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına konuk olan siyaset felsefecisi Lütfü Özşahin, NATO'nun Türkiye için bir tehdit olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

"S-400'leri kime karşı aldık.. Rusya, Türkiye'yi işgal edecekse S-400'leri neden versin. NATO'nun Türkiye'yi işgal etme planı vardır. Bunu havadan yapacaklar. Tatbikatını yaptılar. NATO Türkiye'yi korumak için yoktur. Bağlı tutmak için vardır. Yeri geldiğinde de darbe yaptırmak vardır."

Lütfü Özşahin: Türkiye, S-400'leri NATO işgaline karşı aldı

"TÜRKİYE'DEKİ DARBELERİN ARKASINDA NATO VARDIR"

Özşahin, Türkiye'deki her darbenin arkasında NATO'nun olduğununun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"NATO'da gladio yapısı vardır. Bunların direktifi olmadan ülkelerde darbe olmaz. Türkiye'nin bütün darbelerin arkasında onlar vardır. Hatta FETÖ'de bunların bir parçasıdır."

NATO'NUN "TÜRKİYE'Yİ İŞGAL" TATBİKATI

ABD'nin Nevada eyaletinde, 24 Temmuz 2002 yılında 'Millennium Challenge-2002' adı altında 13 bin 500 askeri personelin katıldığı devasa bir tatbikat gerçekleştirilmişti.



Ne var ki, birçok NATO üyesi ülkenin davet edildiği tatbikata Türkiye davet edilmemişti.





Balyoz davasında yargılanan, FETÖ'nün mağdur ettiği askerlerden kurmay albay Mustafa Önsel, 13 Temmuz'da Oda TV için kaleme aldığı yazısında, söz konusu tatbikatın dikkat çeken senaryosunu şu cümlelerle aktarıyor:



Tatbikattaki hedef ülke, iki kıtada konuşlu bir ülke. Bu anlamda bir takım denizyollarını kontrol ediyor. Akdeniz’de bir ada ülkesiyle sorunları var bu ülkenin. Ayrıca söz konusu hedef ülkede azınlık unsurlar da yaşamaktadır.





Senaryo, söz konusu hedef ülkede meydana gelen çok yıkıcı bir depremle başlar. Bu arada depremle eş zamanlı olarak Uluslararası bir mahkeme, ülkenin sınırlarıyla ilgili ve çıkarlarına ters bir karar alır. Bu arada da sorun olan ada devletiyle ilgili uluslararası güçler, hedef ülkeye çözüm önerir.

Zor durumda olan siyasiler öneriyi kabul etmek zorunda kalır. Bunun üzerine askerler yönetime el koyup ülkede otoriter bir yönetim kurarlar. Sonrasında ada devletini ablukaya alırlar ve ABD askerleri, 96 saat içerisinde söz konusu ülkeye müdahale eder(İşgal)