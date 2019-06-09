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Türkiye şeker hastalığında Avrupa birincisi

Obezite uzmanları, yeni istatistiklere göre şeker hastalığında OECD ülkeleri arasında dünya ikincisi, obezitede ise Avrupa birincisi olduğumuzu açıkladı.

İHA | 09.06.2019 - 16:06..
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Türkiye şeker hastalığında Avrupa birincisi

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersun Topal, “tip 2 şeker hastalığında metabolik cerrahi” konusunda bilgi verdi.

"SAĞLIK HARCAMALARININ YÜZDE 23'Ü ŞEKER HASTALIĞI"

Tip 2 şeker hastalığı ve obezitenin ülkemizin en ciddi sağlık sorunu olduğunu ifade eden Topal, "Şeker hastalığında OECD ülkeleri arasında dünya ikincisi, obezitede ise yeni istatistiklere göre Avrupa birincisiyiz. Yakın zamanda yapılan bir çalışmaya göre tip 2 şeker hastalığı ve obeziteye bağlı gelişen hastalıklar nedeniyle yılda 13.6 milyar dolar para harcıyoruz. Ülkemizde sağlık harcamalarının yüzde 23’ü şeker hastalığının tedavisi için harcanıyor" dedi.

Türkiye şeker hastalığında Avrupa birincisi

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