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Türkiye sigaraya uygulanan vergide dünya lideri

Farklı sigara markalarına son günlerde gelen zamlarla bir paket sigara 18.5 TL'ye kadar çıktı. Türkiye'de zirveye oturdu.

Haber Merkezi | 04.08.2019 - 15:50..
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Türkiye sigaraya uygulanan vergide dünya lideri

ÖTV'de yapılan değişikliklerin ardından yılbaşında sigaraya gelen 4 lira zammı şirketler 2 lira olarak yansıtmıştı.

Kanun gereği geçtiğimiz temmuz ayında da sigara ve alkola ÖTV zammı gelmiş ve ÖTV 50 kuruş daha artmıştı.

ZAMLAR FİYATLARA YANSIDI

Sigara şirketleri bu zamları dün itibarıyla fiyatarına yansıttı. Zamlar sonrası 18.5 TL'den satılan sigaralar bile ortaya çıktı.

15.67 TL'Sİ VERGİ

Habertürk'ten Rahmi Ak'ın haberine göre; 18.5 liraya satılan sigarada bu tutarın 12.39 lirası nispi vergi, 2,82 lirası maktu vergi ve 2,82 lirası da KDV olacak. Yani 18.5 lira verdiğimiz bir paketin 15.67 lirasını vergi olarak ödüyoruz.

Sigarada perakende satış fiyatına göre belirlenen vergi nedeniyle kimi sigaralarda vergi oranı KDV ile birlikte yüzde 87’ye kadar çıkıyor. Bu ise şu anda dünyadaki en yüksek tutarı ifade ediyor.

Türkiye’nin ardından Bosna Hersek geliyor. Bu ülkede toplam vergi KDV ile birlikte yüzde 85.07 düzeyinde. Sadece ÖTV’yi ele alırsak Türkiye yüzde 69.4 ile açık ara dünya lideri. Diğer ülkelerde KDV yüksek olduğu için toplam vergi Türkiye’ye yakın seyrediyor.

Türkiye sigaraya uygulanan vergide dünya lideri

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