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Türkiye, Suriye'deki ortak devriyeye katılmadı

Rusya, Suriye'deki ortak devriye görevine Türkiye'nin gelmediğini belirtti.

Haber Merkezi | 07.02.2020 - 02:55..
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Türkiye, Suriye'deki ortak devriyeye katılmadı

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Türkiye tarafının Rusya ile ortak devriye görevine katılmadığını söyledi.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Yuriy Borenkov, bugünkü basın toplantısında, “Türkiye tarafının ortak devriye görevine katılmaması nedeniyle Rus askeri polis birlikleri tek taraflı olarak Haseke bölgesinde devriye görevi gerçekleştirdi” dedi.

Rus askeri polisin Halep bölgesinde de bazı güzergahlardaki devriye görevine devam ettiğini söyleyen Borenkov, ayrıca savaş uçaklarının da hava devriyesi yaptığını bildirdi.

Devriyelerin olaysız geçtiği kaydedildi.

Türkiye, Suriye'deki ortak devriyeye katılmadı

Türkiye, Suriye'deki ortak devriyeye katılmadı

Türkiye, Suriye'deki ortak devriyeye katılmadı

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