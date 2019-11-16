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Türkiye, Tel Abyad'ın yol sorununu çözdü

Türk askerinin kontrolü altına giren Tel Abyad'da yol yapım çalışmaları başladı; halk Türkiye'ye minnettar.

AA & Ensonhaber | 16.11.2019 - 12:00..
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Türkiye, Tel Abyad'ın yol sorununu çözdü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG'nin işgalinden kurtardığı Tel Abyad'da, hayat büyük ölçüde normale döndü.

YPG'li teröristlerin zulmünden kurtulan Suriyeliler, Türk askerinin yaptığı çalışmalar nedeniyle Türkiye'ye minnettar.

5 yıldır yol yapılmasını bekleyen Tel Abyadlıların sorununu yine Türkiye çözdü.

Türkiye, Tel Abyad'ın yol sorununu çözdü VİDEO

"ALLAH TÜRKİYE'DEN RAZI OLSUN"

Eskiden 15 kilometre yürümek zorunda kaldıklarını belirten bir Suriyeli, yapılan yolla ilgili “Allah Türkiye’den razı olsun. Bizi PKK’dan kurtardı. Beş senedir yolumuzun olmasını bekliyorduk. Beş sene sonra yolumuz yapıldı.” ifadelerini kullandı.

Görüntüler, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşıldı.

Bölgede yaşanan su sorunu da Mehmetçik'in çalışmaları kapsamında çözüme kavuşturuldu.

Türkiye, Tel Abyad'ın yol sorununu çözdü

Türkiye, Tel Abyad'ın yol sorununu çözdü

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