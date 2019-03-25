Türkiye turizminde yeni rekor beklentisi

Türkiye'nin en önemli gelir kaynaklarından biri olan turizm bu yılda gelir endeksinde başı çekiyor. Özellikle geçtiğimiz yıllarda yaşananların aksine son iki yılda meydana gelen artış, turizm sektörü adına umut vaadetmişti.

Yapılan yatırımlar ile turizmde bu yıl yüzde 10 artış ile 50 milyon turist sayısının aşıklması planlanıyor.

REKOR TURİST BEKLENİYOR

Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Onursal Başkanı Seçim Aydın, Türkiye'de turizmin daha işlevsel hale geldiğine dikkati çekerek, turist sayısındaki artışın İstanbul, Antalya, İzmir gibi şehirlerin yanı sıra tüm ülkeye katkı sağlayacağını bildirdi.

Türkiye'nin, bu yıl rekor sayıda turist ağırlayarak dünya sıralamasında da daha üst sıralara çıkmasını beklediklerini ifade eden Aydın, "Ülkemize geçen yıl 46 milyon turist geldi. Bu yıl turist sayısı, yaklaşık yüzde 10 artışla 50 milyonu geçecektir." değerlendirmesinde bulundu.

TURİZM GELİRLERİ YIL GENELİNE YAYILIYOR

Yaz aylarında dünya turizminin vazgeçilmez rotalarından olan Türkiye'de özellikle Haziran ayından sonra turist sayılarında önemli artışlar meydana geliyor. Yaz aylarında patlayan turist sayıları artık yıl geneline de yayılıyor.

Türkiye'nin sadece yazın değil, 12 ay yabancı turisti ağırlayabilecek potansiyelinin bulunduğunu belirten Aydın, farklı dallardaki turizm ögelerinin piyasaya çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının son dönemde bu konuda çok önemli adımlar attığına işaret eden Aydın, şöyle konuştu: "Sadece deniz, kum, güneş değil, kültür, yayla, sağlık, golf, kongre, yeme-içme (gastronomi) ve fuarcılık gibi birçok dalda öne çıkabilecek ülkeyiz. Sektör olarak sezonu sadece 3-4 aya değil, 12 aya yayma taraftarıyız. Kongre turizmi ve kültür turlarını da dahil edip Anadolu'daki bütün hazineleri gösterebiliriz. Bunların tanıtımının yapılabileceği çalışmalar yürütülmeli. Birkaç mevsim kayak turizmi yapılabilecek çok güzel yaylalarımız var. Bakanlığın bu konudaki çalışmaları 2 seneye meyvelerini verir."