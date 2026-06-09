Türkiye-Suriye ilişkilerinde ekonomi odaklı büyük sıçrama hedefi

Türk yetkililer, Gaziantep'te düzenlenen Citi Ekonomiler Zirvesi'nde Suriye ile artan ekonomik bağları vurgulayarak, yeni gümrük kapıları açma planlarını açıkladı ve önümüzdeki yıllarda 10 milyar dolarlık ticaret hacmini hedeflediklerini duyurdu.

Anadolu Ajansı'nın Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle bugün düzenlediği zirveye, Türk ve Suriyeli yetkililer ve iş insanları katıldı.

İKİLİ TİCARET HACMİ HEDEFİ: 10 MİLYAR DOLAR

Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hacminin iki yıl içinde 5 milyar dolara, 2030'ların başlarında ise 10 milyar dolara ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Bakan, "İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılışına tamamen hazırız ve birlikte çalışarak açılışını en kısa sürede duyurabileceğiz." dedi.

Yetkililer ayrıca Suriyeli mevkidaşlarına Nusaybin ve Kamışlı arasındaki gümrük kapısını açmaya hazır olduklarını bildirdi.

Bolat, Türkiye'nin 8 Aralık 2024 devriminden sonra Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve milli birliğini korumaya en büyük önceliği verdiğini vurguladı.

"TÜRK BANKALARI SURİYE'DE BANKA AÇACAK"

Merkez bankalarının görüşmelerine devam ettiği bir dönemde, Türk bankalarının Suriye'de şube açma konusunda anlaşmaya vardığını da sözlerine ekledi.

Türkiye, ABD ve AB tarafından uygulanan ambargoların kaldırılması konusunda Suriye hükümetine güçlü destek verdi.

Gaziantep geçen yıl Suriye'ye 900 milyon dolar değerinde mal ihraç ederken, bu yılın ilk beş ayında bu rakam 350 milyon dolara ulaştı.

UZUN VADELİ ORTAKLIKLAR

Şam'daki Türk Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Türkiye'yi Suriye'nin küresel pazarlara ve Avrupa'ya açılan kapısı olarak nitelendirdi.

Yılmaz, Suriye'yi Türkiye'yi Orta Doğu ve Körfez bölgesine bağlayan stratejik bir lojistik koridoru olarak nitelendirdi.

Büyükelçi, yatırımcılara yalnızca kısa vadeli ticarete odaklanmak yerine uzun vadeli ortaklıklar kurmalarını tavsiye etti.

İstikrarlı enerji arzı ve nitelikli iş gücü nedeniyle Halep-İdlib bölgesini öncelikli yatırım alanı olarak önerdi.

Yılmaz, merkezi hükümetin çeşitli bölgelerin kontrolünü yeniden ele geçirmesinin ardından Suriye'deki güvenlik koşullarının önemli ölçüde iyileştiğini belirtti.

Türk yetkililer ayrıca, Suriyelilerin ülkelerine kesin dönüşlerini kolaylaştırmak amacıyla göçmenlik makamlarıyla iş birliğine başladı.

TARİHİ LOJİSTİK AĞLARININ YENİDEN CANLANDIRILMASI ÇAĞRISI

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Halep ve Gaziantep arasında var olan muazzam fırsatlara dikkat çekti.

Şahin, bölgesel ticareti artırmak için tarihi lojistik ağlarının yeniden canlandırılması çağrısında bulundu.

“SINIR BÖLGESİ YENİ EKONOMİK MERKEZ HALİNE GELECEK”

Gaziantep Valisi Kemal Ceber, tarihi bağlar temelinde ortak bir gelecek inşa etmek için omuz omuza durmanın gerekliliğini vurguladı.

Sınır bölgesinin yakında Türkiye'nin yeni ekonomik merkezi haline geleceğini öngördü.