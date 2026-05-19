Türkiye ve Ukrayna arasında Ortak Gümrük Konseyi kurulacak

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Ortak Gümrük Konseyi (OGK) kurulmasına ilişkin karara göre; Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Ukrayna Devlet Gümrük Servisi arasında 27 Kasım 1996 tarihinde Ankara/Türkiye'de imzalanan Gümrük Konularında Karşılıklı Yardım Anlaşmasının ruhuna uygun yeni bir anlaşmaya imza atıldı.

Anlaşmada, gümrük İdarelerinin, ticareti kolaylaştırarak ekonomik büyümeyi teşvik etme hususunda oynadığı rollerin önemi kabul edildi.

Tarafların bilgi değişimine yönelik çabalarının; eşya, hizmet, sermaye ve insan kaynaklarının iki taraflı akışını teşvik etme hususunda katkı sağladığını vurgulandı.

MADDE MADDE OGK’NIN GÖREVLERİ

1- OGK, taraflar arasında gümrük konularında iş birliğini koordine etme, teşvik etme ve geliştirmenin yanı sıra temel iş birliği alanlarını ve iş birliğinin gidişatını belirleyecektir.

2- OGK, taraflar arasında aşağıdaki alanlarda yapılan iş birliğini koordine eder:

a) Gümrük konularındaki iş birliğinin geliştirilmesini sağlayacak yöntem ve imkânların araştırılması,

b) Sınır geçişlerinin güvenli hâle getirilmesine, basitleştirilmesine, kolaylaştırılmasına ve gümrük işlemlerinin etkinliğinin sağlanmasına yönelik ortak çaba sarf edilmesi suretiyle iş birliği yapılması,

c) Gümrük politikaları ve işlemleri, gümrük muhafazası, modernizasyon programları ve tedarik zinciri güvenliği konularına ilişkin bilgi ve en iyi uygulamalara dair deneyimlerin paylaşılması,

d) Dolaşımdaki eşyaya ilişkin verilerin doğruluğunun sağlanabilmesi amacıyla gümrük işlemlerinde ve gümrük muayenesinde kullanılan teknolojilerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,

e) Bilgi paylaşımı yoluyla gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına ve gümrük kontrollerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik projelerin uygulanması,

f) Fikri mülkiyet haklarının korunması, kaçakçılığa karşı iki taraflı acil müdahale ve gümrük muhafaza alanlarında iş birliği yapılması,

g) OGK tarafından gümrük alanında gerekli görülen diğer hususlar.