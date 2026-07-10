CHP'de 7 il başkanı daha görevden alındı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor, il başkanlıklarında değişim sürüyor.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 25 il teşkilatına il başkanlarının atamasının yapıldığını, 7 il teşkilatı daha feshedildiğini açıkladı.

Parti MYK'sı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ve soruları yanıtlayan Müslim Sarı, CHP'nin kentlerde görevlendirecek il başkanı bulamadığı yönündeki iddiaları reddetti.

"HER İLDE 7-8 İL BAŞKANI ADAYIMIZ VAR"

Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 25 il başkanlığına yeni atama gerçekleştirildiğini, 7 il yönetiminin ise görevden alındığını bildirdi.

CHP'nin il başkanı bulmakta zorlandığı yönündeki iddiaları reddeden Sarı, her il için çok sayıda aday bulunduğunu belirterek, "Her ilde en az 7-8 adayımız var. Bu isimleri titizlikle değerlendiriyor, mülakatlar yapıyor ve MYK'da ortak kanaat oluşturarak atamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Sürecin uzaması tamamen bundan kaynaklanıyor." dedi.

7 İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI 3 İSİM YDK SEVK EDİLDİ

Sarı, daha önce bazı il ve ilçe başkanlarıyla partinin kurumsal kimliğine zarar verdiği değerlendirilen tutum ve davranışlar nedeniyle yolların ayrıldığını ifade etti.

Görevden alınan il örgütlerinin Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ olduğunu açıklayan Sarı, İzmir eski İl Başkanı Çağatay Güç ile Trabzon ve Giresun'dan üç ismin tedbirli kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini söyledi.

TRUMP'IN ANITKABİR'İ ZİYARET ETMEMESİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyareti sırasında Anıtkabir'i ziyaret etmemesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Sarı, yabancı devlet başkanlarının Anıtkabir ziyaretinin önemli bir gelenek olduğunu belirterek, bunun gerçekleşmemesini eksiklik olarak gördüğünü ifade etti.

İMAMOĞLU'NUN SAVUNMA YAPMAMASI

Ekrem İmamoğlu'nun savunma sürecine de değinen Sarı, savunma hakkının sınırlandırılmasını doğru bulmadıklarını belirtti. İmamoğlu'nun susma hakkını kullandığını hatırlatan Sarı, önümüzdeki süreçte savunmasını yapacağını söyledi.

"CHP'Lİ BELEDİYELERLE İLGİLİ İDDİALARA TOPTANCI BİR RED İÇİNDE DEĞİLİZ"

CHP'li belediye başkanlarına yönelik iddialarla ilgili de konuşan Sarı, suçlamaları peşinen reddetmediklerini belirterek, dosyaların içerik analizini yaptıklarını ve hazırlanan raporların tamamlanmasının ardından partinin konuya ilişkin siyasi tutumunu kamuoyuyla paylaşacağını ifade etti.