Türkiye'de 2018'de kişi başına 7 kitap düştü

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2018 yılı müzik ve sinema yapımlarıyla kitaplara ilişkin bandrol sayıları ve fikir sanat eserlerinin tescil işlemlerine ilişkin verileri belli oldu.

Telif Hakları Genel Müdürlüğünün bandrol ve tescil istatistiklerine göre, süreli olmayan yayın (kitap) bandrolü satışı 2017'de 407 milyon 739 bin 8 iken, 2018'de 410 milyon 641 bin 305'e yükseldi.

BANDROL SATIŞI EN ÇOK EĞİTİMDE

Eser türlerine göre en fazla bandrol satışı, 2017'de olduğu gibi 2018'de de eğitim kategorisinde gerçekleşti. Geçen yıl eğitim alanında 215 milyon 370 bin 387 bandrol satışı yapıldı.

KATEGORİLERE GÖRE KİTAP SATIŞI

Yetişkin kategorisinde 74 milyon 484 bin 289, inanç kategorisinde 44 milyon 431 bin 96, çocuk-gençlik kategorisinde 41 milyon 273 bin 395, yetişkin kurgu kategorisinde 24 milyon 719 bin 651, ithal yayın kategorisinde 5 milyon 901 bin 479 ve akademik alanda ise 4 milyon 461 bin 8 bandrol satışı yapıldı.

KİŞİ BAŞINA 7 KİTAP

Süreli olmayan yayınlardaki bandrol sayıları ve bandrol muafiyetine tabi yayınların toplamı 580 milyon 956 bin 504'e ulaşarak Türkiye'de kişi başına düşen kitap sayısı 7,18 olarak belirlendi.

DİJİTAL SATIŞ ARTTI

Bu arada sinema ve müzik eserlerine ilişkin bandrol sayılarında, dijital yollardan satış ve dijital yayınların yaygınlaşması nedeniyle düşüş yaşandı.

Geçen yıl 756 sinema filmi tescil edilip 492 bin 517 bandrol satışı gerçekleştirilirken 2017'de ise 812 sinema filmi tescil edilmiş, 1 milyon 78 bin 806 bandrol satışı yapılmıştı.