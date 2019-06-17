Türkiye'de 5G'ye geçiş maliyeti öncekilerden daha düşük olabilir

Bütün dünyada yavaş yavaş alt yapısı kurulmaya başlanan 5G teknolojisi için oldukça büyük paralar harcanırken, bazı ülkeler yeni nesil teknolojiyi şimdiden ticari kullanıma açmış durumda. Ülkemizde ise 5G teknolojisi alt yapısı için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Türk Telekom CEO'su Paul Doany Türkiye'de 5G olarak adlandırılan yeni nesil telsiz iletişim teknolojisine geçilmesinin maliyetinin önceki teknolojilere kıyasla daha düşük olmasını beklediğini söyledi.

'FAZLA ÖDEME YAPMAMIZ GEREKMEYECEK'

Türkiye'de en erken 2020 yılında yapılması beklenen 5G ihalesi hakkında Paul Doany, "Şu andaki (4.5G lisans) anlaşmamız aslında belirli bir teknolojiye bağımlı değil. Tüm işletmecilerin ihtiyacı olan maliyet, sadece etkin şekilde devreye alabileceğimiz bir miktar frekans. Bunun için de pek fazla ödeme yapmamız gerekeceğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

İHALE YOLUYLA FREKANSLAR DAĞITILACAK

Türkiye'de tüm işletmecilerin şu anda kullandığı, 4.5G olarak da adlandırılan telsiz iletişim teknolojisinin kullandığı frekansların bazıları, yeni nesil 5G teknolojisi için de kullanılacak. Ancak bu teknolojinin verimli bir şekilde kullanılabilmesi için elbette yeni frekanslara da ihtiyaç duyulacak. Bu frekanslar ise ihale yöntemiyle operatör şirketlere dağıtılacak.

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