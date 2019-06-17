taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9093
Euro
6.6269
Altın
1339.07
Borsa
90787.01
Gram Altın
254.454

Türkiye'de 5G'ye geçiş maliyeti öncekilerden daha düşük olabilir

Türk Telekom CEO'su Paul Doany Türkiye'de 5G geçiş maliyetinin bir önceki teknolojilerden daha düşük olabileceğini belirtti.

REUTERS | 17.06.2019 - 09:39..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Bütün dünyada yavaş yavaş alt yapısı kurulmaya başlanan 5G teknolojisi için oldukça büyük paralar harcanırken, bazı ülkeler yeni nesil teknolojiyi şimdiden ticari kullanıma açmış durumda. Ülkemizde ise 5G teknolojisi alt yapısı için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Türk Telekom CEO'su Paul Doany Türkiye'de 5G olarak adlandırılan yeni nesil telsiz iletişim teknolojisine geçilmesinin maliyetinin önceki teknolojilere kıyasla daha düşük olmasını beklediğini söyledi.

5G

'FAZLA ÖDEME YAPMAMIZ GEREKMEYECEK'

Türkiye'de en erken 2020 yılında yapılması beklenen 5G ihalesi hakkında Paul Doany, "Şu andaki (4.5G lisans) anlaşmamız aslında belirli bir teknolojiye bağımlı değil. Tüm işletmecilerin ihtiyacı olan maliyet, sadece etkin şekilde devreye alabileceğimiz bir miktar frekans. Bunun için de pek fazla ödeme yapmamız gerekeceğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

İHALE YOLUYLA FREKANSLAR DAĞITILACAK

Türkiye'de tüm işletmecilerin şu anda kullandığı, 4.5G olarak da adlandırılan telsiz iletişim teknolojisinin kullandığı frekansların bazıları, yeni nesil 5G teknolojisi için de kullanılacak. Ancak bu teknolojinin verimli bir şekilde kullanılabilmesi için elbette yeni frekanslara da ihtiyaç duyulacak. Bu frekanslar ise ihale yöntemiyle operatör şirketlere dağıtılacak.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Küçükkaya başarılı bir yayını geride bıraktı

İsmail Küçükkaya başarılı bir yayını geride bıraktı

227
İmamoğlu ve Yıldırım aileleri bir arada

İmamoğlu ve Yıldırım aileleri bir arada

542
İmamoğlu ile Yıldırım ulaşım projelerini anlattı

İmamoğlu ile Yıldırım ulaşım projelerini anlattı

339
İmamoğlu ve Yıldırım'ın çarpık kentleşme çözümü

İmamoğlu ve Yıldırım'ın çarpık kentleşme çözümü

199
Çipras'tan Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Çipras'tan Türkiye'ye yaptırım tehdidi

145
En çok kazandıracak 10 meslek belli oldu

En çok kazandıracak 10 meslek belli oldu

24
Temel Karamollaoğlu canlı yayından rahatsız oldu

Temel Karamollaoğlu canlı yayından rahatsız oldu

138
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir