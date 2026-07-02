Türkiye'de Fiat Egea üretimi resmen sona erdi: Son araç Bursa'da banttan indi

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Tofaş, Stellantis Europe S.P.A. ile imzaladığı yeni anlaşmalarla üretim planlarında önemli güncellemeler yaptığını açıklamıştı.

Türk tüketicisinin en çok tercih ettiği modellerin başında gelen Fiat Egea Sedan'ın üretim yolculuğu 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla sona erdi.

Normal şartlarda 2025 yılı sonunda bitmesi planlanan üretim süreci, iç pazardan gelen yoğun talep doğrultusunda bu tarihe kadar esnetilmişti.

BURSA FABRİKASINDA DUYGUSAL VEDA

Bursa fabrikasındaki üretim hattını çalışanların alkışları eşliğinde tamamlayan son Egea Sedan, fabrikada son derece duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Ekonomik işletme maliyetleri ve geniş iç hacmiyle öne çıkan model, piyasada kaldığı süre boyunca Türkiye'nin en çok satan otomobili unvanını kimseye kaptırmadı.

Sedan, hachtback, cross ve stationwagon kasa tipleriyle üretilen Fiat Egea'lar bundan sonra bayilerde sınırlı sayıda sıfır olarak satılacak ve kısa süre sonra satışlar tamamen duracak.

TOFAŞ BURSA FABRİKASININ YENİ PLANLARI NELER

Egea'nın üretiminin tamamlanmasının ardından Tofaş, Stellantis grubu altındaki K0 platformu gibi yeni nesil ticari ve binek araç projelerine odaklanacak.

Boşalan pazar payının ise ithal modeller veya Bursa'da üretilmesi muhtemel yeni nesil hibrit ve elektrikli SUV modelleriyle doldurulması planlanıyor.

Tofaş'ın Bursa fabrikasında banttan inmesi beklenen ve Egea'nın halefi olarak gösterilen yeni aracın kamuflajlı test görüntüleri geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı.

Sızdırılan görseller, merakla beklenen bu yeni modelin dış tasarımını ve radikal değişiklikler barındıran iç mekan detaylarını ilk kez gözler önüne seriyor.

TASARIM DETAYLARI

Bursa sokaklarında kaydedilen görüntülerde, aracın arkaya doğru alçalan şık fastback gövde yapısı oldukça dikkat çekiyor.

Parçalı far tasarımı ve aerodinamik jantlarla donatılan yeni model, Crossover-Sedan karışımı dinamik ve modern bir duruş sergiliyor.

GRANDE PANDA ESİNTİLERİ

Aracın kabin içi, geleneksel tasarım dilinden uzaklaşarak Fiat Grande Panda modelinden izler taşıyan oldukça yenilikçi bir değişime ev sahipliği yapıyor.

Altı düzleştirilmiş sportif direksiyon simidi, geniş kol dayama ünitesi ve geometrik desenli kaliteli kumaş koltuklar sürüş konforunu bir adım öteye taşıyor.

Orta konsolda, geleneksel vites kolunun yerini alan minimalist vites seçici, elektronik park freni ve motor çalıştırma düğmesi gibi detaylar var.

Bu yıl içerisinde resmi olarak tanıtılması planlanan yeni fastback modelinin isminin ve motor seçeneklerinin önümüzdeki aylarda kesinleşmesi bekleniyor.