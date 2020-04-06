Türkiye'de karantinaya alınan yerlerin sayısı artıyor

Koronavirüs, Türkiye'de hızlı yaylımını sürüdürüyor...

Ülkemizde şu ana kadar 574 kişi virüsten dolayı hayatını kaybederken, vaka sayısı da 27 bin 69'a yükseldi.

Virüsün yaylımını durdurmak için hükümet tarafından tedbirler de alınmaya devam ediyor...

Bu kapsamda, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan yerleşim yerlerinin sayısı her geçen gün artıyor.

Şu ana kadar 42 ilde, 4 ilçe 3 belde, 44 mahalle, 71 köy, 6 mezra karantinaya alındı...

KARANTİNAYA ALINAN SON YERLER

Siirt'te bir mahalle karantinaya alındı

Siirt'te koronavirüs tedbirleri kapsamında, bir mahallenin karantina altına alınmasına karar verildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, saat 08.00'den itibaren vatandaşları salgından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan merkez Çal Mahallesi'nde, karantina uygulaması başladı.

Artvin'de Borçka ilçe merkezi karantinaya alındı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında yapılan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, Borçka ilçe merkezi ve Borçka ilçesine bağlı Aralık köyünün 2 Nisan tarihi saat 24.00 itibarıyla 15 gün boyunca karantinaya alındığı kaydedildi.

Malatya'da 4 mahalle karantina altında

Malatya'nın Darende, Hekimhan, Arapgir ve Pütürge ilçelerindeki 4 mahalle, koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alındı. Karantina kararı ile birlikte toplam nüfusu bini aşan 4 mahalleye giriş-çıkış yasaklandı. Jandarma, güvenlik önlemi aldı.

Konya'da bir mahalle karantinaya alındı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir mahallenin, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındığı bildirildi.

Sivas'ta 3 köyde daha koronavirüs karantinası

Sivas'ta, 3 köy daha koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alınarak giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Kars'ta 3 köy ve 1 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında, bazı köyler ve bir mahallenin karantina altına alındığı belirtildi.

Yozgat'da bir köy karantinaya alındı

Yozgat Valiliği, Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyünün karantina altına alındığını açıkladı.

Çorum Sungurlu'da bir köt karantinaya alındı

Çorum’un Sungurlu ilçesi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararda, “Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyümüzde insan sirkülasyonunun salgın riskine bağlı olarak durdurulmasına, vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemelerine ve evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymalarına, durum köy muhtarı ve halkına tebliğ edilmesine, kolluk ve sağlık ve ekiplerince kontrol altında tutulması kararlaştırılmıştır.” denildi.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Yukarı Kulaca köyü karantinaya alındı

Kent giriş ve çıkışlarıyla köylerde önemli tedbirler alındığına işaret edilen açıklamada, "Kocaeli'den Şiran ilçesine geldiği belirlenen bir kişinin, Kocaeli'de koronavirüs pozitif bulgusu bulunan bir kişiyle teması tespit edildiğinden Şiran ilçesinin Yukarı Kulaca köyünde karantina tedbiri alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyü

Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyünde, şehir dışından cenazeye gelen bir kişinin dönüşte yaptırdığı testin pozitif çıkması sonrasında köye giriş ve çıkışlar geçici süreliğine durduruldu.

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi'nin Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugünden itibaren karantinaya alındığı duyuruldu.

Rize'de Kendirli beldesi ile 4 köy karantina altına alındı

Rize'de koronavirüs tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Kendirli beldesi ile 4 köyün karantina altına alındığı bildirildi. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin artırıldığı belirtilerek, "İlimiz Kendirli beldesi ve bununla yakın temasta olan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri potansiyel koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için karantina altına alınmıştır." ifadesine yer verildi.