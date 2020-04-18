Türkiye'de korona bilançosu: 1890 ölüm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her akşam olduğu gibi koronavirüsle mücadeleye ilişkin rakamları verdi.

Bakan Koca, bugün 40.520 test yapıldığını ve 3783 yeni vaka tespit edildiğini duyururken 121 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylelikle toplam vaka sayısı 82 bin 329, can kaybı da 1890 oldu.

İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA DÜŞÜŞ

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Koca, artan test sayısına rağmen yeni eklenen vaka sayısındaki düşüşe vurgu yaparken, iyileşen hasta sayısının da 10 binin üzerine çıktığını duyurdu.

Koca, "Şifa bulan hasta sayımız 10.000'in üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım" ifadelerini kullandı.

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