Türkiye'de kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı

Son yıllarda harcama yaparken en çok başvurulan ödeme yöntemlerinden biri de kredi kartı. Yalnız kredi kartı kullanırken yapılan en büyük yanlış, ay sonu yapılacak ödemenin düşünülmemesi.

Kredi kartında yapılan fazla harcamalar da ardında binlerce borçlu doğurdu.

CUMHURBAŞKANI MÜJDEYİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında kredi kartı borcu olanlara müjde niteliğinde bir haber verdi ve şunları söyledi: "Ziraat Bankası aracılığıyla, ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlarımızın kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanacak. Vatandaşımız hangi bankaya kredi kartı borcu olursa olsun, Ziraat Bankası'ndan alacağı bu krediyle borcunu kapatacak."

Cumhurbaşkanı'ndan kredi kartı borçlularına müjde VİDEO



TÜRKİYE'DE KREDİ KARTI BORCU OLAN KAÇ KİŞİ VAR

Türkiye Bankalar Birliği'nin, Ekim 2018'de açıkladığı Bireysel Kredi Kartı Borcunu Ödememiş Gerçek Kişi Sayısı verilerine göre; 2018 yılının Ocak-Ekim (Ekim ayı dahil) dönemlerinde 684.360 kişi kredi kartı borcunu ödemediği/ödeyemediği için yasal takibe başlandı.

2017 yılında ise 12 aylık döneminde ise 762.060 kişi kredi kartı borcunu ödemediği/ödeyemediği için yasal takip başlatılmıştı.

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