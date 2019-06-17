Düzensiz göçmen sayısında artış yaşanıyor

Türkiye'deki yakalanan düzensiz göçmen sayısı 1.4 milyona yaklaştı.

Son olarak Bodrum'da yaşanan ve 12 kişinin ölümü ile sonuçlanan olayın ardından düzensiz göçmen konusu bir kez daha gündeme geldi.

14 YILDA 1 MİLYON 372 BİN DÜZENSİZ GÖÇMEN

Sandal, kiralık tekne ve şişme botlar kullanan göçmenler, göç rotası üzerinde Ege Denizi ve Akdeniz üzerinden Avrupa ülkelerine gitmeye çalışıyorlar. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre ise son 14 yılda Türkiye'de toplam 1 milyon 372 bin düzensiz göçmen yakalandı.

2019'DA ŞİMDİYE KADAR 111 BİN KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Bu yılın ocak-mayıs arasındaki dönemde ise yakalanan düzensiz göçmen sayısı ise 111 bini geçti. Afganistan vatandaşı düzensiz göçmen sayısındaki artış devam ederken, 5 ayda 43 bine yükseldi. Geçtiğimiz yıl ise 100 bin Afgan düzensiz göçmen, Türkiye'de yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmen kaçakçı sayısının 2010 yılından bugüne 27 bine çıkması da dikkatlerden kaçmadı.

YUNANİSTAN'A 225 BİN İLTİCA BAŞVURUSU

Yasa dışı yollarla Türkiye’ye giren, Türkiye’de kalan ve Türkiye’den çıkan ya da yasal yollarla girip, yasal süresi içinde çıkmayan kişi düzensiz göçmen olarak tanımlanıyor. Yunanistan Göç Politikası Bakanlığı'nın verilerine göre ise 2013 yılından itibaren dünya genelinde Yunanistan'a 225 bin iltica başvurusunda bulunuldu

TÜRKİYE'DE YILLARA GÖRE YAKALANAN DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI

2019:111 bin 369 (Ocak-Mayıs)

2018: 268 bin 003

2017: 175 bin 772

2016: 174 bin 466

2015: 146 bin 485

2014: 58 bin 647

2013: 39 bin 890

2012: 47 bin 510

2011: 44 bin 415

2010: 32 bin 667

2009: 34 bin 345

2008: 65 bin 737

2007: 64 bin 290

2006: 51 bin 983

2005: 57 bin 428

2019 OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE YAKALANAN DÜZENSİZ GÖÇMEN UYRUKLARI

Irak: 3 bin 964

Afganistan: 43 bin 856

Pakistan: 17 bin 691

Suriye: 9 bin 695

Moldova: 89

Filistin: 4 bin 600

Myanmar: 107

Gürcistan: 823

İran: 2 bin 665

Diğerleri: 27 bin 879

YAKALANAN DÜZENSİZ GÖÇMEN KAÇAKÇI SAYISI

2019: 3bin 154 (Ocak-Mayıs)

2018: 5 bin 935

2017: 4 bin 641

2016: 3 bin 314

2015: 4 bin 471

2014: 1.506

2013: 1.469

2012: 1.484

2011: 1.292

2010: 1.711