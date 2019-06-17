Düzensiz göçmen sayısında artış yaşanıyor

Türkiye'deki yakalanan düzensiz göçmen sayısı 1.4 milyona yaklaştı.
Son olarak Bodrum'da yaşanan ve 12 kişinin ölümü ile sonuçlanan olayın ardından düzensiz göçmen konusu bir kez daha gündeme geldi.
14 YILDA 1 MİLYON 372 BİN DÜZENSİZ GÖÇMEN
Sandal, kiralık tekne ve şişme botlar kullanan göçmenler, göç rotası üzerinde Ege Denizi ve Akdeniz üzerinden Avrupa ülkelerine gitmeye çalışıyorlar. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre ise son 14 yılda Türkiye'de toplam 1 milyon 372 bin düzensiz göçmen yakalandı.
2019'DA ŞİMDİYE KADAR 111 BİN KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Bu yılın ocak-mayıs arasındaki dönemde ise yakalanan düzensiz göçmen sayısı ise 111 bini geçti. Afganistan vatandaşı düzensiz göçmen sayısındaki artış devam ederken, 5 ayda 43 bine yükseldi. Geçtiğimiz yıl ise 100 bin Afgan düzensiz göçmen, Türkiye'de yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmen kaçakçı sayısının 2010 yılından bugüne 27 bine çıkması da dikkatlerden kaçmadı.
YUNANİSTAN'A 225 BİN İLTİCA BAŞVURUSU
Yasa dışı yollarla Türkiye’ye giren, Türkiye’de kalan ve Türkiye’den çıkan ya da yasal yollarla girip, yasal süresi içinde çıkmayan kişi düzensiz göçmen olarak tanımlanıyor. Yunanistan Göç Politikası Bakanlığı'nın verilerine göre ise 2013 yılından itibaren dünya genelinde Yunanistan'a 225 bin iltica başvurusunda bulunuldu
TÜRKİYE'DE YILLARA GÖRE YAKALANAN DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI
2019:111 bin 369 (Ocak-Mayıs)
2018: 268 bin 003
2017: 175 bin 772
2016: 174 bin 466
2015: 146 bin 485
2014: 58 bin 647
2013: 39 bin 890
2012: 47 bin 510
2011: 44 bin 415
2010: 32 bin 667
2009: 34 bin 345
2008: 65 bin 737
2007: 64 bin 290
2006: 51 bin 983
2005: 57 bin 428
2019 OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE YAKALANAN DÜZENSİZ GÖÇMEN UYRUKLARI
Irak: 3 bin 964
Afganistan: 43 bin 856
Pakistan: 17 bin 691
Suriye: 9 bin 695
Moldova: 89
Filistin: 4 bin 600
Myanmar: 107
Gürcistan: 823
İran: 2 bin 665
Diğerleri: 27 bin 879
YAKALANAN DÜZENSİZ GÖÇMEN KAÇAKÇI SAYISI
2019: 3bin 154 (Ocak-Mayıs)
2018: 5 bin 935
2017: 4 bin 641
2016: 3 bin 314
2015: 4 bin 471
2014: 1.506
2013: 1.469
2012: 1.484
2011: 1.292
2010: 1.711