Türkiye'den Afrika açılımı

İHRACAT 15 YILDA 6 KAT ARTTI

Türkiye’nin Afrika ile ticari ve ekonomik ilişkileri her geçen yıl artıyor. 2003 yılında Türkiye’nin, Afrika kıtası ile 5,5 milyar dolar olan ticaret hacmi 4 kat artarak 2017 yılında rekor seviye olan 20,6 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde ihracat 2,1 milyar dolardan 11,7 milyar dolara yükseldi.

İthalat ise 3,3 milyar dolardan 8,9 milyar dolara yaklaştı.2017 yılı itibariyle kıta genelindeki yatırımlar 6,2 milyar dolara çıktı.

AFRİKA KITASINA 7 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Türk müteahhitlerince kıta genelinde; 2002 yılında 769 milyon dolar tutarında 15 taahhüt projesi üstlenilirken, 2017 yılında kıta çapındaki yatırımlar 7 milyar dolara ulaştı. Afrika’da üstlenilen müteahhitlik projelerinin toplamı 64 milyar doları aştı.

BİLGİ BANKASI KURULUYOR

Aktif Bank Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku ; "Afrika portalı adı altında Afrikalı ithalatçıların bilgilerinin yer aldığı bir bilgi bankası oluşturacağız. Hangi ülkede, kim, neye ihtiyacı var, firmasının ismi ve temas noktası nedir? Şimdi biz bu bilgileri alıp daha sonra bilgi bankamızda birleştirip ihracatçıların hizmetine sunmak istiyoruz.

İhracatçı, kimin neye ihtiyacı olduğunu bilecek. Bu sayede ihracatçılar nokta atışı müşterilerine ulaşabilecek. 9 ay içerisinde tamamlayıp hizmete sunmayı hedefliyoruz. İhracatçının el yordamıyla müşteri araması zaman ve para kaybı oluyor" dedi.

“AFRİKA PAZARI ÇOK BÜYÜK EĞER ODAKLANIRSAK KAZANIRIZ”

Afrika kıtasının çok büyük ve değerli bir pazar olduğunu belirten Utku; “Afrika pazarında önemli fırsatlar var. İhracatçılara odak noktalarını bu kıtadaki ülkelere çevirmeleri çağrısında bulunuyorum.

Afrika pazarında, Türk ihracatçı kazançlı çıkar. Çünkü ihracatçılar için yeni ve odaklanılması gereken bir pazar. İhracatçılarla beraber her yeri mesafe, sıkıntı demeden köşe bucak dolaşıyoruz, farkımız bu.

Türkiye'deki bankalar Afrika'ya odaklanma noktasında geç kaldı. Bankalar bu alana odaklandıkça kesinlikle kazanç elde edeceğimizi düşünüyorum. Bölgede potansiyel var fakat yetersiz bankacılık hizmetleri yüzünden kullanılamıyor” şeklinde konuştu.