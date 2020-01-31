Türkiye'den Çin'e maske ihracatı

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şimdiye kadar 18 ülkeye yayılan koronavirüsü maske satışlarını artırdı.

Özellikler Çin, ülkedeki maske kullanımının artması üzerine talebi karşılayamayacak duruma geldi. Farklı ülkelerden maske ihraç etmeye başlayan Çin'e Türkiye'den de ciddi miktarda maske satışı gerçekleşiyor.

Çin'e 1 milyonun üzerinde maske ihraç etti VİDEO

1 MİLYONUN ÜZERİNDE MASKE İHRAÇ EDİLDİ

Kayseri'de maske üretimi yapan bir firma, ürünlerinin yüzde 55'ini 35 ülkeye ihraç ettmeye başladı

Firma sahibi Harun Durak Durak, Çin'e virüsün ortaya çıkmasından bugüne kadar çeşitli tiplerde 1 milyonun üzerinde maske ihraç ettiklerini söyledi.

Gelen yeni siparişleri yetiştirmek için de yoğun bir tempoda çalıştıklarını anlatan Durak, günlük 110 bin maske üretim kapasiteleri olduğunu, şu anda 35 personelle gece gündüz vardiya yaparak bu krizi atlatmaya çalıştıklarını ifade etti.

"KAZANÇ ÖNEMLİ DEĞİL, İNSANİ VAZİFE"

Durak, "Oradaki insanların da mağduriyetini göz önünde bulundurarak biraz daha gayret ediyoruz. Burada kazanç önemli değil, sadece insani vazifemizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar üretmeye çalışıyoruz. Hem Türk ekonomisine katkıda bulunmak hem de insanların bu illetten kurtulması için uğraşıyoruz." diye konuştu.