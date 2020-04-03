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Türkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldı

Google, ülkemizdeki vatandaşların koronavirüs nedeniyle evde kalma kuralına uyup uymadığını gösteren konum verilerini yayınladı.

Haber Merkezi |
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Türkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldı

Google, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün insan hareketliliği üzerine olan etkisini gösteren, Topluluk Hareketliliği Raporları'nı yayınladı.

Raporlar; kullanıcıların restoranlar, parklar ve toplu taşıma istasyonları gibi halka açık yerlere  gitme yoğunluğunu grafik halinde gösteriyor.

Kullanıcıların Google Haritalar'daki konum verilerini anonim bir şekilde toplayan Google, söz konusu raporları 131 farklı ülke için paylaştı.

İşte Türkiye'nin insan hareketliliğini gösteren Google konum verileri:

1. Restoranlar, kafeler, alışveriz merkezleri, müzeler, kütüphaneler ve sinema salonlanlarını kapsayan hareketlilik eğilimleri

gogle

 

2. Marketler, gıda mağazaları ve eczaneler için hareketlilik eğilimleri

gppgşe

 

3. Milli parklar, halk plajları ve kamu bahçeleri gibi alanların hareketlilik eğilimleri

goıogle

 

4. Metro, otobüs ve tren istasyonlarını gösteren hareketlilik eğilimleri

gııgke

 

5. İş yerleri için hareketlilik eğilimleri

google

 

6. Ev ve benzeri ikamet yerlerindeki hareketlilik eğilimleri

google

Google'ın yayınladığı yukarıdaki verilere baktığımızda, Türkiye'deki yaşamın yavaş yavaş evlere taşındığını görebiliyoruz. Eğer diğer ülkelerin de verilerini merak ediyorsanız, aşağıdaki bağlantıdan diğer ülkelerin raporlarına ulaşabilirsiniz.

 

Instagram: @eshteknoloji

Türkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldı

Türkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldı

Türkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldı

Türkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldı

Türkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldıTürkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldı

Türkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldıTürkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldı

Türkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldı

Türkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldı

Türkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldı

Türkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldı

Türkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldı

Türkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldıTürkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldıTürkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldıTürkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldıTürkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldıTürkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldıTürkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldıTürkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldıTürkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldıTürkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldıTürkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldıTürkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldıTürkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldı

Türkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldıTürkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldı

Türkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldı

Türkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldı

Türkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldıTürkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldı

Türkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldı

Türkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldıTürkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldı

Türkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldıTürkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldı

Türkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldıTürkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldıTürkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldıTürkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldıTürkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldıTürkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldı

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