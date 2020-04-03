Türkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verileri paylaşıldı

Google, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün insan hareketliliği üzerine olan etkisini gösteren, Topluluk Hareketliliği Raporları'nı yayınladı.

Raporlar; kullanıcıların restoranlar, parklar ve toplu taşıma istasyonları gibi halka açık yerlere gitme yoğunluğunu grafik halinde gösteriyor.

Kullanıcıların Google Haritalar'daki konum verilerini anonim bir şekilde toplayan Google, söz konusu raporları 131 farklı ülke için paylaştı.

İşte Türkiye'nin insan hareketliliğini gösteren Google konum verileri:

1. Restoranlar, kafeler, alışveriz merkezleri, müzeler, kütüphaneler ve sinema salonlanlarını kapsayan hareketlilik eğilimleri

2. Marketler, gıda mağazaları ve eczaneler için hareketlilik eğilimleri

3. Milli parklar, halk plajları ve kamu bahçeleri gibi alanların hareketlilik eğilimleri

4. Metro, otobüs ve tren istasyonlarını gösteren hareketlilik eğilimleri

5. İş yerleri için hareketlilik eğilimleri

6. Ev ve benzeri ikamet yerlerindeki hareketlilik eğilimleri

Google'ın yayınladığı yukarıdaki verilere baktığımızda, Türkiye'deki yaşamın yavaş yavaş evlere taşındığını görebiliyoruz. Eğer diğer ülkelerin de verilerini merak ediyorsanız, aşağıdaki bağlantıdan diğer ülkelerin raporlarına ulaşabilirsiniz.