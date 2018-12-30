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Türkiye'nin milli üretimlerine CHP karşı çıktı

Tank, helikopter, piyade tüfeği, SİHA ve daha fazlası... Türkiye'nin attığı bu milli adımlar, CHP'de büyük bir rahatsızlığa neden oldu.

Haber Merkezi | 30.12.2018 - 08:52..
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Türkiye'nin milli üretimlerine CHP karşı çıktı

Terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele veren Türkiye, savunma sanayiinde önemli adımlar attı.

İlk yerli helikopter, yerli tank, piyade tüfeği ve SİHA'lar üretildi.

Milli piyade tüfeği MPT-76 terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarda kullanılırken büyük başarılı beraberinde getirdi.

Aynı şekilde SİHA'lar da terör örgütlerinin adeta korkulu rüyası oldu.

TERÖRİSTLER ÖLÜYOR, CHP RAHATSIZ

Türk milleti, tüm bu millileşme adımlarını büyük bir gururla takip ederken CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan farklı bir çıkış geldi.

CHP'li vekil, savunma sanayiinde atılan millileşme adımlarının ölümlere neden olduğunu yazdı.

Tanrıkulu'na tepkiler çığ gibi...

Türkiye'nin milli üretimlerine CHP karşı çıktı

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