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Türkiye’nin SİHA’ları dünya basınında

Suriye'de Esad rejimine karşı SİHA'larla elde edilen başarılar, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Haber Merkezi | 02.03.2020 - 10:38..
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Esad rejiminin, İdlib’de askerlerimize hain saldırısı sonrası Türkiye rejim hedeflerini yerle bir etmeye devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye’nin hava sahasının Rusya tarafından kapatılmasının ardından Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) sürüsü ile operasyon düzenledi.

TÜRKİYE’NİN SİHA’LARI DÜNYA BASININDA

SİHA’larla yapılan operasyonlar, bir kez daha dünya savaş literatürüne girerken, rejime ağır kayıplar verdirildi.

Türkiye’nin SİHA’ları dünya basınında

Türkiye’nin SİHA başarısı dünya basınının da dikkatini çekti. ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, insansız araçlara geniş yer ayırdı.

“ANKARA, TEKNOLOJİK GÜCÜNÜ GÖSTERDİ”

Üst düzey bir Türk yetkilinin ifadelerine yer verilen haberde, Ankara’nın savaş alanındaki teknolojik gücünü gösterdiğine vurgu yapıldı.

Türk askerlerinin rejim tarafından şehit edilmesinin ardından benzeri görülmemiş sayıda uçağın eşgüdüm içinde hareket ettiğine dikkat çekildi.

Türkiye’nin SİHA’ları dünya basınında

“TÜRKİYE, BİR İLKİ YAPTI”

İlk kez bir ülkenin geniş bir hava sahasını drone sürüsü kullanarak yönettiği aktarıldı.

Aynı haberde, perşembe gününden bu yana onlarca uzaktan kontrol edilen uçağın, Suriye üslerini, kimyasal savaş depoları ve iki Su-24 savaş uçağını vurduğu belirtildi.

Türkiye’nin SİHA’ları dünya basınında

“HAVA ATEŞ GÜCÜNÜ GÖSTERDİLER”

“Ankara, hava ateş gücünü gösterme konusunda istekliydi.” ifadelerine de haberde yer verildi.

The Guardian ve France 24’te yer alan haberlerde de rejim unsurlarının Türk drone’larıyla düzenlenen operasyon sonucu öldürüldüğü duyuruldu.

Türkiye’nin SİHA’ları dünya basınında

Türkiye’nin SİHA’ları dünya basınında

Türkiye’nin SİHA’ları dünya basınında

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