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Türkiye'nin tanıtımında bloggerlardan yararlanılacak

Yeni bir tanıtım hamlesi başlatan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin kültürel, arkeolojik mirasına, sanatına, gastronomisine dikkat çekecek.

Haber Merkezi | 10.01.2019 - 10:42..
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Türkiye'nin tanıtımı için sosyal medyayı kullanmayı amaçlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, bloggerlardan ve turizm alanında önemli sayıda takipçisi olan Instagram kullanıcılarından yararlanacak.

TÜRK MUTFAĞI TANITILACAK

Türk kültürünün tüm değerlerini yansıtan gezici bir sergi oluşturulacak, serginin gittiği ülkelerde Gaziantep, Hatay, Ege mutfaklarından örneklerin yer aldığı gastronomi stantları açılacak.

Türkiye'nin tanıtımında bloggerlardan yararlanılacak

GEZİCİ SERGİ

Rusya ve Japonya'da Türkiye yılı ilan edilmesinin ardından, mart ayında Tokyo ve Kyoto'da açılacak gezici sergi Moskova, Berlin ve Londra'ya da taşınacak.

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