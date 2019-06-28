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Türkiye'ye gelen yabancı sayısı yüzde 11,3 arttı

Türkiye yılın 5 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artışla, 12 milyon 757 bin 522 yabancı ziyaretçi ağırladı.

AA | 28.06.2019 - 11:13..
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Türkiye'ye gelen yabancı sayısı yüzde 11,3 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, mayıs ayı turizm istatistiklerini açıkladı.

Mayıs ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 9,35 artışla 4,02 milyon oldu.

Yılın ilk 5 ayında yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artış göstererek 12 milyon 757 bin 522'ye yükseldi.

EN ÇOK TURİST RUSYA'DAN

Mayıs ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya yüzde 23,95 pay ve 963 bin 359 kişi ile birinci oldu. Almanya yüzde 10,20 pay ve 410 bin 374 kişi ile ikinci, İngiltere yüzde 7,71 ve 310 bin 4 kişi ile üçüncü sırada yer aldı.

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