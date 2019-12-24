Türkiye'ye Libya'ya asker yollayacak

Türkiye, Doğu Akdeniz'de başta Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne karşı siyasi ve askeri hamlelerini ardı ardına yapıyor.

İlk olarak Libya ile deniz sınırlarının belirlenmesi anlaşmasınının ardından askeri anlamda da Libya ile yakınlaşma devam ediyor.

TEZKERE YENİ YILDA MECLİS'TE

Türk askerinin Libya'ya gönderilmesi için tezkere hazırlığı devam ediyor. Libya tezkeresi, dün akşam AK Parti MYK'sında da görüşüldü.

Libya'ya asker yollama tezkeresi, yeni yılda TBMM'nin ele alacağı ilk konulardan olacak.

7 Ocak'a kadar tatilde olan milletvekilleri, çalışmaya başladıklarında tezkereyi de görüşecek.

ASKERİ MUTABAKAT MECLİS'TEN GEÇMİŞTİ

Öte yandan, geçtiğimiz cumartesi günü Libya ile askeri konularda iş birliğini içeren mutabakat metni, TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edilmişti.