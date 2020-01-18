Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı rekora yürüyor

Meraklı bekleyiş sona erdi "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" vizyona girdi.

Yapımcılığını ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği, fragmanları ve klibiyle büyük ilgi gören film, sinema salonlarındaki ilk vizyon gününde özellikle ‘Diriliş Ertuğrul’ ve ‘Kuruluş Osman’ hayranları tarafından coşkuyla karşılandı.

ALPLER NÖBETTE

Kahramanmaraş’taki Kahramanmaraş Arsan Center sinemasında filmin vizyona çıkmasıyla birlikte sinema salonunun kapısında ‘Diriliş’ ve ‘Kuruluş’ hayranı ‘alpler’ nöbet tutmaya başladı.

‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’nın 400 kişilik salonu doldurmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden sinema yetkilisi Serhan Erdoğanyılmaz “Böyle bir filmi bize kazandırdığı için Mehmet Bozdağ’a teşekkür ederiz. Bu film dünyanın birçok ülkesinde vizyona girecek, Türklüğü orada anlatabilmek büyük başarı. Kahraman unvanlı Maraş’ın da böyle bir film sahip çıkması lazım” dedi.

DÜNYA AKINCILARI İZLEYECEK

Yapım tasarımıyla Türk sinemasında yeni bir dönemi başlatacak Bozdağ Film, ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’nda izleyiciyi Osmanlı akıncılarının dünyasına götürüyor. Film, Türkiye’nin hemen ardından ABD, Kanada, Şili, Meksika, Avustralya, Japonya, Güney Kore, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Güney Afrika, Hindistan, Endonezya, Malezya, Katar, Şili, Azerbaycan, Kazakistan gibi 40’tan fazla ülkede gösterime girecek.