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Türkmenler Irak hükümetine tepki gösterdi

Iraklı Türkmenler, Irak hükümetinin haklarına saygı duymadığı gerekçesiyle boykota gideceklerini söyledi.

İHA | 07.12.2018 - 22:10..
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Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşed Salihi yaptığı açıklamada, Irak’ın Türkmenlerin haklarına saygı duyan son ülke olduğunu belirterek, “Dünya İnsan Hakları münasebetinin yaklaştığı bu dönemde Irak Türkmenleri, haklarına saygı duyulan en son ülke Irak olduğunu düşünüyorlar. Bu nedenle Türkmenlerin kendine özgü gösteri yapma hakkına sahiptir” ifadelerini kullandı.

ITC ve listesini hedef alan intikam eylemleri olduğuna dikkat çeken Salihi, seçim ve milli hakları ihlale maruz kalan ITC ve Türkmenlerin yeni hükümette bir bakanlığa sahip olmamasını eleştirdi.

Türkmenler Irak hükümetine tepki gösterdi

MECLİS OTURUMLARI BOYKOT EDİLECEK

ITC’nin Irak Meclisi’ndeki hükümet kurma oturumlarını boykot edeceklerini vurgulayan Salihi, haklarının sağlanmadığı takdirde bütün Türkmen milletvekillerini meclis oturumlarını boykot etmeye davet etti.

KABİNEDE TÜRKMENLER YOK

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin, kabinede kalan 8 bakanlık için Irak Meclisi’ne gönderdiği isimler arasında Türkmenlerin olmaması Türkmenler tarafından sert tepkiyle karşılandı.

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