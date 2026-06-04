Tutuklanan Selcuksports yöneticisi Selçuk Yılmaz'ın dikkat çeken ifadesi

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Türkiye'nin gündemine oturan tutuklama..

Yurdun dört bir yanında kaçak yapı, işletme ve yayınlara yönelik operasyonlar devam ederken, Denizli'de gerçekleşen operasyon gündeme oturdu.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KAÇAK MAÇ YAYINCISI TUTUKLANDI

Selcuksports adlı kaçak maç yayın platformunun yöneticisi, Denizli'de gözaltına alındı.

Selçuk Yılmaz isimli şahsın, işlemleri yapılmak ve ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü aktarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Yılmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"TELEFONUM ÇALINDI, ADIMA SİTE AÇMIŞLAR"

Tutuklanan Selçuk Yılmaz'ın savcılıkta verdiği ifade ise dikkat çekti.

Yılmaz'ın ifadesinde hakkındaki tüm iddiaları reddederek şunları söyledi:

“Telefonum çalınmıştı, adıma site açmışlar. Ben bilgisayardan hiç anlamam.”

GÖZALTINA ALINDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan yasadışı bahis ve kaçak yayından dolayı tutuklanan Selcuksports’un sahibi Selçuk Yılmaz’ın ilk görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde Yılmaz'ın polis ekipleri eşliğinde ters kelepçe ile araca bindirildiği görüldü.

Selcuksports yöneticisi Selçuk Yılmaz'ın görüntüleri ortaya çıktı

İLK FOTOĞRAFI

Öte yandan sosyal medyada Yılmaz'a ait olduğu belirtilen bir fotoğrafda paylaşıldı.

Kısa süre içerisinde defalarca kez paylaşılan fotoğraf sosyal medyada viral oldu.