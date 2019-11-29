Twitter, kullanılmayan hesapları silmekten vazgeçti

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, aylık 126 milyon kullanıcı sayısıyla dikkat çekiyor. Ancak platformda, aktif bir şekilde kullanılmayan hesap sayısı da oldukça fazla.

Şirketten yapılan açıklamada, 6 ay ya da daha uzun süre aktif olarak kullanılmayan hesapların, 11 Aralık'ta tamamen silineceği açıklanmış, biz de dün paylaştığımız haberimizde bu gelişmeyi sizlere aktarmıştık.

TWITTER, GELEN TEPKİLER NEDENİYLE HESAPLARI SİLMEKTEN VAZGEÇTİ

Twitter, yalnızca 6 aydır platforma giriş yapmayan hesapları değil, aynı zamanda bu sürede tweet atmayan hesapları da sileceğini açıklamıştı. Şirketin bu kararı ise ilk günden itibaren oldukça tepkiyle karşılaştı.

Gelen tepkilere daha fazla kayıtsız kalamayan Twitter, hesap silme işleminden şimdilik vazgeçtiğini açıkladı.

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