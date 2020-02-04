Twitter, siber saldırıya uğradığını açıkladı

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, aylık 126 milyon aktif kullanıcı sayısıyla dikkat çekiyor.

Şirket, yaptığı yazılı açıklamada, platformun bilgisayar korsanları tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.

Kullanıcıların telefon bilgilerine ulaşmaya çalışan kötü niyetli kişilerin; İran, İsrail ve Malezya'daki IP adreslerini kullandıkları tespit edildi.

HESAPLAR ASKIYA ALINDI

Söz konusu saldırı girişiminin Twitter çalışanları tarafından kısa sürede tespit edildiğini belirten şirket, bilgisayar korsanları tarafından kullanılan hesapları da güvenlik nedeniyle askıya aldı.

Twitter'dan yapılan açıklamada, kimlik bilgilerinin çalınıp çalınmadığı veya bu durumdan kaç kullanıcının etkilendiği belirtilmedi.