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Twitter, siber saldırıya uğradığını açıkladı

Twitter, devlet destekli olduğu tahmin edilen bilgisayar korsanlarının sahte hesaplarla kullanıcı bilgilerini ele geçirmeye çalıştığını duyurdu.

Haber Merkezi | 04.02.2020 - 12:45..
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Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, aylık 126 milyon aktif  kullanıcı sayısıyla dikkat çekiyor.

Şirket, yaptığı yazılı açıklamada, platformun bilgisayar korsanları tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.

Kullanıcıların telefon bilgilerine ulaşmaya çalışan kötü niyetli kişilerin; İran, İsrail ve Malezya'daki IP adreslerini kullandıkları tespit edildi.

twitter

HESAPLAR ASKIYA ALINDI

Söz konusu saldırı girişiminin Twitter çalışanları tarafından kısa sürede tespit edildiğini belirten şirket, bilgisayar korsanları tarafından kullanılan hesapları da güvenlik nedeniyle askıya aldı.

Twitter'dan yapılan açıklamada, kimlik bilgilerinin çalınıp çalınmadığı veya bu durumdan kaç kullanıcının etkilendiği belirtilmedi.

Twitter, siber saldırıya uğradığını açıkladı

Twitter, siber saldırıya uğradığını açıkladı

Twitter, siber saldırıya uğradığını açıkladı

Twitter, siber saldırıya uğradığını açıkladı

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