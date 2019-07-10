Twitter, yeni tasarımını herkesin kullanımına sunacak

Twitter, bilindiği gibi yeni bir tasarım üzerinde çalışıyor. Şirket, şu ana kadar binlerce kullanıcı için yeni tasarımını yayınlasa da yine de siz, hala eski sürümü kullanıyor olabilirsiniz. Yeni gelen bilgilere göre Twitter, merak edilen yeni tasarımını çok yakında bütün kullanıcıların erişimine açacak.

Bir süredir kullanıcıların karşısına bir mesaj çıkaran Twitter, şu ifadelere yer veriyor: ''Yakın zamanda yeni özellikler ve yeni bir görünüm kullanıma sunuluyor: Yer işaretleri, hesap değiştirme, karanlık mod ve çok daha fazlası. Kısa süre bir sonra, olup bitenleri daha hızlı görebileceksin.''

İşte Twitter'ın yeni tasarımına ait görüntüler

TWITTER KULLANICI PROFİLLERİ:

Yukarıdaki görselde Ensonhaber'ın Twitter profilini görüyorsunuz. Profil bilgilerini ve paylaşılan gönderileri ekranın tam ortasına yerleştiren Twitter, hızlı erişim olanağına sahip liste şeklindeki menüyü de ekranın sol tarafına yerleştirdi. Ekranın sağ tarafında ise paylaşılan görseller ve Trend listesi yer alıyor. Şimdiki tasarımda sol tarafta bulunan Trend listesi, yeni tasarımla birlikte ekranın solt tarafına geçecek.

KARANLIK MOD

Birçok mobil uygulamada bulunan karanlık mod özelliği, Twitter'ın yeni tasarımında da mevcut. Ekranın solunda bulunan 'daha fazla' menüsüne tıklayarak, buradan karanlık mod özelliğini açabilir veya kapatabilirsiniz.

Twitter'ın yeni tasarım ve özellikleri, şu anda birçok kullanıcı için yayınlansa da yine de dünya çapında herkese açık değil. Şirket, kısa süre sonra yeni özelliklerle beraber yeni tasarımını bütün kullanıcıların erişimine açacak.

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