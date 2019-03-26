Uber, Careem'i satın aldı

İstanbul'da yaşayan ve taksi kullananların en büyük şikayeti: taksi şoförleri. Elbette işini düzgün yapan, mesleğine ve alın terine saygı duyup işini düzgün yapan taksi şoförleri var ama bir kova temiz suyu bulandırmak için bir damla pis su da yeterli oluyor.

UBER TERCİH EDİLDİ, DAVA BAŞLADI

İstanbulluların taksilerdeki düşük hizmet kalitesinden dolayı Uber'i tercih etmesi nedeniyle, sarı taksi esnafı da durumdan şikayetçi oldu. Uber'in turizm taşıma belgesi olduğu ve taksi gibi müşteri taşımayacağı nedeniyle birçok Uber şoförü dövüldü, dava açıldı. Polis ise Uber'leri durdurup; ceza kesti, araçları bağladı.

UBER'İ GÖREN PİYASAYA GİRDİ: CAREEM

Her geçen gün Uber'in daha fazla tercih edilmesinin ardından Dubai'de kurulan Careem adlı şirket de Türkiye pazarına girdi. Önceleri Uber gibi minibüslerle yolcu taşımacılığı yapan şirket, daha sonra taksicilerin başvuruları ve araçların durdurulmasıyla birlikte, sadece sarı taksilere uygulama üzerinden müşteri bulma hizmeti vermeye başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Careem Gelişen Pazarlar Direktörü İbrahim Manna ise; "Careem Türkiye’de devletle el ele, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak çalışıyor. Aynı zamanda ulaştırma profesyonellerini ve sektörü desteklemeyi amaçlıyoruz. Sadece tahditli ve tahsisli plakaya sahip taksileri kullanarak faaliyet gösteriyoruz ve taksi dünyasına hizmet veren tüm paydaşlarla iletişim içindeyiz." ifadelerine yer vermişti.

SON: UBER CAREEM'İ SATIN ALDI

Bu alanda piyasa lideri olan ABD merkezli Uber, Dubaili rakibi Careem'i bünyesine kattı.

Satın alma kapsamında Uber’in ödemenin 1.7 milyar dolarını tahvil ve 1.4 milyar dolarını nakit yapacağı belirtilirken, işlemin 2020’nin ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

MERAKLISINA NOT: TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI'NIN CAREEM'LE DUBAİ GEZİSİ

Uber, Careem, taksici esnafı arasında bunlar yaşanırken; taksicilerin arasında da akıllara geldiğinde yüzleri acı acı gülümseten bir olay yaşanmıştı.

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, Başkan Vekili, Oda Müdürü ve Denetleme Kurulu Başkanı'nın da yer aldığı 4 kişilik bir heyetle Uber'in en büyük rakibi Careem'in davetlisi olarak 2-5 Kasım tarihleri arasında Dubai'ye gitti. Bilet ve konaklama gibi tüm masrafların Dubai merkezli şirket tarafından üstlenildiği toplantıda Careem'in taksicilere vereceği hizmetin konuşulup mutabık kalındığı öne sürüldü.



İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu

DAVA DEVAM EDİYOR

Uber'e karşı taksicilerin açtığı dava devam ediyor. Uber Careem'i satın aldı. Taksiciler, Uber'i istemiyor. İstanbulluların ise taksilere karşı memnuniyetsizliği hala sürüyor.