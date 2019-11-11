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Uber CEO'su, Kaşıkçı cinayetine hata dediğine pişman oldu

En büyük 5. hissedarı Suudi Arabistan olan Amerikan Uber şirketinin CEO'su Dara Khosrowshahi, önce Cemal Kaşıkçı cinayetinin "ciddi bir hata" olduğunu söyledi, sonra pişman oldu.

AA | 11.11.2019 - 09:26..
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Amerikan HBO kanalında yayınlanan "Axios on HBO" programına katılan Uber CEO'su Dara Khosrowshahi'nin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı yorumları tartışmaya neden oldu.

"CİDDİ BİR HATAYDI"

Khosrowshahi, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili, "Bu ciddi bir hataydı. Biz de hatalar yaptık. Mesela şoförsüz araçlar konusunda hata yaptık, sonra bunu durdurduk. İnsanlar hata yapar ancak bu, onların asla affedilmeyeceği anlamına gelmez." ifadesini kullandı.

Uber CEO'su, Kaşıkçı cinayetine hata dediğine pişman oldu

AÇIKLAMALARINDAN PİŞMAN OLDUĞU SÖYLEDİ

HBO'daki yayından kısa süre sonra Axios haber sitesine bir açıklama gönderen Khosrowshahi, önceki sözlerinden pişmanlık duyduğunu vurgulayarak, "O anda inanmadığım bir şeyler söyledim. Cemal Kaşıkçı'ya gelince elbette onun öldürülmesi kınanmıştır ve affedilecek bir şey değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Uber CEO'su, Kaşıkçı cinayetine hata dediğine pişman oldu

EN BÜYÜK BEŞİNCİ HİSSEDARI

En büyük yatırımcılarından biri Suudi Arabistan yönetimi olan Kaliforniya merkezli Uber şirketi, Kaşıkçı cinayetinin ardından bu ülke ile olan ilişkileri sebebiyle zaman zaman eleştiri toplamıştı. Mayıs ayında halka arz edilen Uber'in en büyük 5'inci hissedarı olan Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, o günkü koşullarda toplam değeri 3 milyar 400 milyon dolar olan hisselerin, yüzde 4,3'ünü satın almıştı.

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