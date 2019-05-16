Uber sessiz sürücü özelliğini yayınladı

Herhangi bir yolculuk esnasında sürücüyle sohbet etmek istemeyeceğiniz birçok neden olabilir. Aklınız yapmanız gereken herhangi bir işte olabilir ve sessizce kafa dinlemek istiyor olabilirsiniz. Böyle durumlarda ise sürücünüzün sürekli konuşması her ne kadar sizi rahatsız etse de Uber'in, böyle düşünen yolcular için yeni bir uygulaması var.

SESSİZ SÜRÜCÜ ÖZELLİĞİ YAYINLANDI

Uber, şirketin premium hizmeti Uber Black'i kullanan müşteriler için yeni sessiz sürücü özelliğini yayınladı. Söz konusu yeni özellik ile birlikte müşteriler, herhangi bir Uber aracı çağırmadan önce sürücünün ne kadar konuşup konuşmayacağına karar verebilecek.

Müşteriler, Uber uygulamasından herhangi bir araç çağırmadan önce sürüş tercihleri bölümünden ''Sessizliği tercih ediyorum'' seçeneğini seçebilecek ve sürücüye bu seçim bildirilecek. Daha sonra ise sürücünün, yolculuk boyunca sessiz olması sağlanacak.

Yolcular, ''Konuşmak beni mutlu ediyor'' seçeneğini seçtiğinde ise daha konuşkan bir sürücü karşılarına çıkacak.







Uber'in bu yeni özelliğinin, şirketin daha pahalı olan Uber Black gibi hizmetlere olan talebi de artıracağı söyleniyor.

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