Uber, uçan taksi uygulamasını üç büyük şehirde başlatıyor

San Francisco, Kaliforniya merkezli Amerikan uluslararası ulaşım şebekesi şirketi olan Uber, hayata geçirdiği yeni teknolojileriyle ulaşımda lider olmak istiyor. Şu ana kadar kara ulaşımının yanında deniz ulaşımı hizmeti de veren şirket, uçan taksilerle havadan da yolcu taşımaya başlayacak.

Uber'den yapılan açıklamaya göre dünyadaki ilk uçan taksi uygulaması için seçilen bölgeler, Avustralya’nın Melbourne, ABD'nin Dallas ve Los Angeles kentleri oldu.

GELECEK SENE TEST UÇUŞLARI BAŞLAYACAK

Avustralya, Yeni Zelanda ve Kuzey Asya Uber Bölge Müdürü Susan Anderson, yaptığı yazılı açıklamada, Melbourne, Dallas ve Los Angeles'ın Uber Air uygulamasında pilot kentler olarak seçildiğini, Melbourne’deki test uçuşlarının 2020’de, ticari uçuşların ise 2023 yılında başlayacağını belirtti.

Avustralya pazarına girdikleri 2012 yılından bu yana taşıdıkları 3,8 milyondan fazla yolcunun, ülkede Uber’in benimsendiğini gösterdiğini ifade eden Anderson, uygulamanın Melbourne’ün ardından yakın bir zamanda ülkenin diğer şehirlerinde de başlatılacağını açıkladı.

Federal ve eyalet hükümetlerinden önemli oranda destek gördüklerini vurgulayan Anderson, ‘‘Avustralya hükümetleri ulaşım ve gelecekteki taşımacılık teknolojisine, ileriye dönük bir yaklaşımda bulunmuştur. Bu, benzersiz demografik ve coğrafi faktörlerin yenilik ve teknoloji kültürüyle birleştiğinde, Melbourne'ü Uber Air için mükemmel bir üçüncü pilot şehir yapıyor.’’ ifadelerini kullandı.

Dikey kalkış ve iniş teknolojisinin kullanıldığı küçük ve elektrikli uçaklarla başlatılması planlanan uygulamada, ilk etapta havaalanları, otoparkların çatıları ve mevcut helikopter pistlerinin kullanılması öngörülüyor.

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