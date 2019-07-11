Üç boyutlu yazıcılar Mars yolcuları için kemik ve deri üretecek

Mars, üzerinde en çok araştırma yapılan gezegenlerin başında geliyor. Bilim insanları kızıl gezegene gönderdikleri çeşitli araçlarla Mars hakkında veri toplarken, araştırmacılara göre yakın gelecekte Mars'a yolculuk yapılabilecek.

Ancak, uzay görevlerinde meydana gelebilecek kaza ve yaralanmalara müdahale etmek, dünyada olduğu kadar kolay olmayacak.

Mars'a gidecek uzay yolcuların sağlık durumları ve yaşam döngüsü üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıran bilim insanları, 3 boyutlu yazıcıların kemik ve canlı doku üretebilmesi için çalışmalara başladı.

Çeşitli yaralanmaları yerinde tedavi edebilmek için çalışmalara başlayan Dresden Teknik Üniversitesi'de çalışan bir grup bilim insanı, önemli bir gelişmeye imza attı.

3 BOYUTLU YAZICILARDN DERİ VE KEMİK ÜRETİLDİ

3 boyutlu yazıcılardan yararlanan bilim insanları kemik ve deri dokusunu, bu yazıcılardan elde etmeyi başardı. Henüz prototip aşamasında olan yeni teknoloji, özellikle insan vücudunun yavaş iyileşme sürecini hızlandırmayı mümkün hale getirecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Avrupa Uzay Ajansı Yapılar, Mekanizmalar ve Malzemeler Anabilim Dalı Başkanı Tommaso Ghidini, "Vücudunda yanık oluşan bir astronata başka bir astronottan alınan deri dokusunun nakledildiğinde aynı zamanda dokuyu bağışlayan kişide de kolay iyileşmeyen bir yara oluşuyor. Bunun önüne geçmek için yaptığımız çalışmalar kapsamında artık biyobaskı yoluyla deri üretmek mümkün." ifadelerini kullandı.

Bilim insanları, kemik üretmek için ise katkı malzemesine kalsiyum fosfat ekledi. Kemik yapısına destek sağlayan kalsiyum fosfatın, kemik büyüdükçe vücut tarafından emildiği belirtildi.

NASA'nın yeni Mars aracını inşa etme görüntülerini canlı olarak takip etmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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