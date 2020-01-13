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Uçağın düşürülme bilgisi İran hükümetinden saklandı

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Ukrayna uçağının vurulduğu bilgisinin askeri kurumlar tarafından, Ruhani ve hükümet üyelerinden gizlendiğini açıkladı.

AA | 13.01.2020 - 15:22..
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Kiev'e gitmek üzere Tahran'dan havalanan yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

İran yönetimi, başta uçağın İran ordusu tarafından düşürüldüğü iddialarını reddetmiş, ancak olaydan 3 gün sonra İran Genelkurmay Başkanlığı, yolcu uçağının füze olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile yanlışlıkla vurulduğunu itiraf etmişti.

"GEÇ BİLGİLENDİRİLDİK"

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, düzenlediği basın toplantısında, yolcu uçağının İran savunma sistemi tarafından füzeyle vurulduğu bilgisinin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve hükümet üyelerinden gizlendiğini söyledi.

Rebii, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, "Biz, yalancılık ve olayı gizlemekle suçlandık. Gerçekte durum böyle değildi. Biz yalan söylemedik, konuyla ilgili bize bilgi verilmedi." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani dahil hükümet üyelerine, uçağın hava savunma sistemi tarafından "istem dışı" vurulduğu bilgisinin cuma günü öğleden sonra verildiğini belirten Rebii, "Ruhani, konudan haberdar olunca, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyini toplantıya çağırdı ve konuyla ilgili açıklama yayımlandı." ifadelerini kullandı.

GEÇ BİLGİLENDİRİLMESİNDEN HÜKÜMET DE RAHATSIZ

Rebii, "Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, konudan çarşamba günü haberdar olduğunu ve üstleriyle paylaştığını söyledi. Üstler de konunun incelenmesi gerektiğini düşünmüşler." diye konuştu.

Konunun 2 gün sonra hükümete bildirilmesinde bir kasıt bulunmadığını öne süren Rebii, "Geç bildirilmesinden biz de rahatsızız. Problem, kurumlar arasındaki yapısal iletişim sorunundan kaynaklanıyor." dedi.

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