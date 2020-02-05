Uçak enkazında yaralıları kurtarma çabası

75 kişilik AFAD ve Jandarma personeli, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir kargo uçağıyla Van'a gönderildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan uçakta itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaralıları kurtarma çabası cep telefonu kamerasına yansıdı.

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MHP'den Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

MHP tarafından, Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörle ilgili sözlerinin incelenmesi için kurulan komisyon, suç duyurusunda bulundu.