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Uçak enkazında yaralıları kurtarma çabası

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan uçakta itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaralıları kurtarma çabası cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA | 05.02.2020 - 21:43..
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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı.

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ

Olayda yaralanan 52 kişi hastanelere sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri uçak enkazındaki yaralıları kurtarmak için yoğun uğraş verdi.

Uçak enkazında yaralıları kurtarma çabası VİDEO

KURTARMA ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Ekiplerin, uçak enkazındaki yaralıları kurtarma çabası ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde enkazdaki parçalar demir makaslarla kesildiği ve yaralıların kurtarılma çalışmaları görülüyor.

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