Uçak kazasında yaralanan pilotların durumu ağır

Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak alev almıştı.

Uçakta bulunan 171yolcu ve 6 mürettebatın bir kısmı kendi çabalarıyla enkazdan kurtulurken, ekiplerin kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

PİLOTLARIN DURUMU AĞIR

Enkazdan kurtarılan yaralıların bir bölümü Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, bir bölümü de çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yaralı kurtarılan ve tedavi altına alınan uçağın iki pilotunun, sağlık durumlarının ciddi olduğu açıklandı.