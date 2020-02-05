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Uçak kazasında yaralanan pilotların durumu ağır

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçakta yaralanan pilotların durumlarının ağır olduğu açıklandı.

AA | 05.02.2020 - 20:48..
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Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak alev almıştı.

Uçakta bulunan 171yolcu ve 6 mürettebatın bir kısmı kendi çabalarıyla enkazdan kurtulurken, ekiplerin kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

PİLOTLARIN DURUMU AĞIR

Enkazdan kurtarılan yaralıların bir bölümü Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, bir bölümü de çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yaralı kurtarılan ve tedavi altına alınan uçağın iki pilotunun, sağlık durumlarının ciddi olduğu açıklandı.

Uçak kazasında yaralanan pilotların durumu ağır

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Sabiha Gökçen'e ulaşmaya çalışan polis aracı kaza yaptı
Havalimanında uçak kazası yaşanmasının ardından olay yerine ulaşmaya çalışan polis ekipleri kaza yaptı. 5 polis yaralandı.
Kaza sonrası çekilen kanlı görüntüler
Pistten çıkan uçaktan tahliye edilen yolcuların ilk görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.
Uçak kazasında kule ve ekipler arasındaki diyalog
Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkmasının ardından, kule ve yer ekibi arasında geçen telsiz konuşmaları ortaya çıktı
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