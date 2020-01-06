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Uçan çatı başka bir binanın içine girdi

İstanbul'da şiddetli rüzgar sebebiyle bir binanın çatısı uçarak 100 metre ötedeki başka bir binanın dış cephesine çarptı.

DHA | 06.01.2020 - 20:42..
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İstanbul Çekmeköy Merkez Mahallesi'nde şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle bir binanın çatısı uçtu.

Yerinden kopan çatı yaklaşık 100 metre ilerideki 3 katlı binaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle çatı parçaları dairelerin mutfaklarından içeri girdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken dairelerde ve binanın dış cephesinde hasar meydana geldi.

BİNA SAKİNLERİ BOMBA ZANNETİ

Zarar gören binada oturan Nezahat Doruk, “Eşim mutfaktaydı ben içerideydim. Bomba patladı zannettim ilk önce. Çok korktum, fırladım geldim. Eşimi merak ettim bir şey oldu zannettim. Bizlere bir şey olmadı ama tansiyonum çok fena çıktı. Kendimi iyi hissetmiyorum" dedi.

Çekmeköy'de uçan çatı 100 metre ilerideki binanın içine girdi -1


Çekmeköy'de uçan çatı 100 metre ilerideki binanın içine girdi -2

Çekmeköy'de uçan çatı 100 metre ilerideki binanın içine girdi -3

Çekmeköy'de uçan çatı 100 metre ilerideki binanın içine girdi -4

Çekmeköy'de uçan çatı 100 metre ilerideki binanın içine girdi -5

Çekmeköy'de uçan çatı 100 metre ilerideki binanın içine girdi -6

Çekmeköy'de uçan çatı 100 metre ilerideki binanın içine girdi -7

Çekmeköy'de uçan çatı 100 metre ilerideki binanın içine girdi -8

Çekmeköy'de uçan çatı 100 metre ilerideki binanın içine girdi -9

Çekmeköy'de uçan çatı 100 metre ilerideki binanın içine girdi -10

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