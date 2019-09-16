Üçlü Suriye Zirvesi sona erdi

Ankara'da Üçlü Suriye Zirvesi düzenleyen Rusya, İran ve Türkiye liderleri toplantı sonunda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ev sahibi olarak ilk açıklamayı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi çözümde mutabık kaldık. Bölgede hayırlı gelişmelerin yaşanacağını ümit ediyoruz.

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi çözümde mutabık kaldık. Bölgede hayırlı gelişmelerin yaşanacağını ümit ediyoruz.

Ortak çabalarımızla Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşumuna ilişkin pürüzler giderilmiştir.

Erdoğan: 3 milyon Suriyeliyi geri göndeririz VİDEO

ARTIK EN BÜYÜK TEHDİT PYD/PKK

Geldiğimiz nokta itibariyle Suriye'de DEAŞ tehdidi ortadan kalkmıştır. En büyük tehdit kaynağı PKK ve onun uzantısı PYD'dir. Sınırlarımız boyunca terör oluşumuna müsaade etmeyeceğimizi 2 dostuma da belirttim.





ABD İLE ANLAŞAMAZSAK KENDİ PLANIMIZ VAR

2-3 hafta içinde ABD ile mutabakata varamazsak kendi harekat planımızı uygulayacağımızı Ruhani ve Putin’e anlattım.

BÜYÜK FEDAKARLIKLARDA BULUNDUK

Suriye'deki çatışmadan kaçan 3,6 milyon insana ev sahipliği yapan bir ülkeyiz. Bu konuda gerçekten büyük fedakarlıklarda bulunduk, halen de bulunuyoruz.

ARTIK SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜNE YOĞUNLAŞMALIYIZ

Türkiye'nin sığınmacı yükünü tek başına taşıyamayacağı ortadır. Ülkemizin bir göç akınını daha kaldırması da mümkün değildir. Artık Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü bir şekilde dönmeleri konusuna yoğunlaşmamız gerekiyor.

GERİ DÖNECEK SIĞINMACI SAYISI 3 MİLYONA YÜKSELEBİLİR

Fırat'ın doğusundaki Barış Koridoru mülteciler için de korunaklı bir liman olacaktır. Ülkemize sığınan en az 2 milyon Suriyeli kardeşimizin bu bölgeye yerleştirilebileceğini düşünüyoruz. Hatta bu hattı Deyrizor, Rakka taraflarına kadar indirebilirsek geri dönecek sığınmacı sayısı 3 milyonu aşabilir."

Ruhani'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Neredeyse tüm konularda görüş birliği var.

ABD Suriye'yi bölmeye çalışıyor.

ABD Suriye'de teröristleri destekledi, Suriye'yi bölmeye çalıştı. Bu kabul edilebilir değil.

Suriye halkı 9 senedir eziyet çekiyor.

İdlib'te teröristlerin varlığı daha güçlü hale geldi.

İdlib'teki teröristlerle mücadele etmeliyiz.

Fırat'ın doğusu ABD'nin hakimiyetinde ve burada da teröristler bulunmaktadır.

İdlib'te teröristleri kimler destekliyor biliyoruz.

ABD Suriye'yi bölmek dahil tehlikeli planlar içinde.

Anayasa bir anda önce düzenlenmeli."

Putin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bildiride kalıcı barış için maddeler var.

Anayasa Komitesi hızla çalışmaya başlamalı.

Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacak 3 ülkeyiz.



Üç ülke de Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyor.

İdlib'te gerginliğin azalması için için ilave adımlar atacağız.

İdlib mutabakatı terör örgütlerini kapsamamaktadır."

