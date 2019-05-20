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Uganda’da futbolcu ve taraftarları taşıyan tekne battı

Uganda’da futbolcu ve taraftarları taşıyan teknenin ülkenin batısındaki Albert Nehri'nde alabora olması sonucu 30 kişi yaşamını yitirdi.

DHA | 20.05.2019 - 06:29..
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Yerel medya kadın ve erkek takımlarının maçı için oyuncu ve taraftarları taşıyan teknenin yerel saate 15:00 sıralarında sahilden açılmaya başladığını ve 300 metre sonra alabora olduğunu duyurdu.

Yetkililer, kısa süre sonra başlayan kuvvetli rüzgâr nedeni ile kurtarma ekiplerinin hemen olay yerine gidemediğini; çok sayıda kişinin hala kayıp olduğunu söyledi.

30 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Görgü tanıkları teknedekilerin takımları için tezahürat yaptığı sırada kuvvetli rüzgârın başladığını; ardından teknenin alabora olduğunu söyledi.

Yetkililer, rüzgârın dinmesi ardından bölgeye intikal ederek 10 kişiyi kurtardıklarını; 30 kişinin cesedinin denizden çıkarıldığını; çalışmalarının ise sürdüğünü söyledi.

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