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Uğur Dündar, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e destek çıktı

Geçtiğimiz gün Halk TV'de yayınlanan Halk Arenası programında Cumhurbaşkanı'na yönelik sözler için soruşturma açılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e, Uğur Dündar destek oldu.

Haber Merkezi | 23.12.2018 - 18:23..
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Uğur Dündar, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e destek çıktı

Uğur Dündar’ın Halk TV’deki programının değişmez konuklarından Müjdat Gezen’in yanında, önceki akşam Metin Akpınar da vardı.

Her hafta sadece AK Parti ve Erdoğan karşıtlığı ele alınan programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine hedefteydi.

İDAM TEHDİTLERİ

Konuklardan Metin Akpınar, Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak, “Adnan Menderes Rusya ile görüşecekti ihtilal oldu. Süleyman Demirel kuzeye döndüğü zaman ihtilal oldu. Bakalım darısı kimin başına" sözlerini söyledi.

Müjdat Gezen ise “Recep Tayyip Erdoğan, sen bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın, haddini bil” ifadesini kullanmıştı.

Metin Akpınar'dan darbe çağrısı VİDEO

SORUŞTURMA BAŞLATILDI DESTEK DÜNDAR’DAN GELDİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından iki isim hakkında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip, darbe ve ölüm tehdidinde bulunmaktan soruşturma başlatıldı.

"DEMOKRASİ SAVAŞCISI BÜYÜK SANATÇILAR"

Programın sunucusu ve Müjdat Gezen’in yakın arkadaşı Uğur Dündar ise tweet atarak ikiliye destek verdi.

Dündar, şunları yazdı: "Metin Akpınar son Halk Arenası'nda 'Seçimde kazanan başım üstüne' diyen demokrasi sevdalısı, Müjdat Gezen ise, darbeciler tarafından zincirlenerek zindana atıldığında bile düşünce özgürlüğü ve hukukun üstünlüğünü savunmaya devam etmiş demokrasi savaşcısı büyük sanatçılardır."

Uğur Dündar, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e destek çıktı

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