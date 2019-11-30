Uğur Dündar'dan Halk TV'ye: Hakkımı helal etmiyorum

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal ve Halk TV'nin yöneticisi Aslı Baykal'e tepki gösteren Uğur Dündar, 'Saray'a giden CHP'li' polemiğinde ilkeli duruşundan dolayı kendisinin takdir edilmesi gerektiğini, ancak aleyhinde haberler yapıldığını belirterek şunları söyledi:

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

"Yedi yıl boyunca tek kuruş almaksızın, yüksek reytinglerle markalaşmasına katkıda bulunduğum Halk TV'ye, malum kumpastaki ilkeli duruşumu takdir etmesi gerekirken, aleyhime yayın yaptırdı! Bu nedenle Sn.Deniz Baykal ve Tv'yi yöneten kızı Sn.Aslı Baykal'a hakkımı helâl etmiyorum."