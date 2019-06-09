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Uğur Dündar'ın moderatörlükten vazgeçme sebebi

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında moderatörlük yapmaktan vazgeçen Uğur Dündar, gerekçe olarak "Türkiye'de kutuplaşmayı" gösterdi.

Haber Merkezi | 09.06.2019 - 15:15..
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Uğur Dündar'ın moderatörlükten vazgeçme sebebi

AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu, canlı yayında bir araya gelerek İstanbul'u tartışacak.

İki adayın hangi kanalda ve kimin moderatörlüğünde bir araya geleceği henüz netlik kazanmadı.

ADAYLAR UĞUR DÜNDAR'I İSTEDİ

Geçtiğimiz günlerde Binali Yıldırım, moderatör tercihinin Uğur Dündar olduğunu açıklamıştı. Ekrem İmamoğlu da bu tercihe destek verdi.

"TEK NEDENİ KUTUPLAŞMA"

Ancak Uğur Dündar daha önce çok istemesine rağmen moderatörlük yapmayacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalar yapan Uğur Dündar, kararının gerekçesini "Türkiye'deki kutuplaşma" olarak gösterdi.

Uğur Dündar'ın paylaşımları şöyle:

Uğur Dündar'ın moderatörlükten vazgeçme sebebi

Uğur Dündar'ın moderatörlükten vazgeçme sebebi

Uğur Dündar'ın moderatörlükten vazgeçme sebebi

Uğur Dündar'ın dün akşam moderatörlükten vazgeçtiğini açıkladığı paylaşım:

Uğur Dündar'ın moderatörlükten vazgeçme sebebi

Binali Yıldırım'ın tercihi Uğur Dündar VİDEO

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